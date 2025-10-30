Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi
Photo: © photonews

Le football professionnel belge est à un tournant décisif. Ce vendredi, on saura si DAZN, le géant britannique du streaming détenteur des droits de la Pro League depuis 2020, décidera de se retirer.

Ce qui avait autrefois été présenté comme l’avenir risque désormais de tourner au scénario catastrophe, avec de lourdes conséquences financières pour l’ensemble du football belge. DAZN était arrivé comme le sauveur du football belge à la télévision : une plateforme moderne, connectée directement aux fans, grâce à un contrat à long terme d’une valeur de 84 millions d’euros par an.

Le marché en Belgique est trop petit

Mais l’enthousiasme d’alors s’est complètement estompé. L’entreprise n’a pas réussi à conclure d’accord avec des opérateurs télécoms comme Telenet et Proximus, et s’est donc retrouvée isolée. Les fans belges doivent désormais passer obligatoirement par l’application DAZN, ce qui freine fortement la croissance du nombre d’abonnés.

La réalité est que le marché belge est trop restreint. Les coûts de production sont énormes, mais le public potentiel est limité. Sans une base massive d’abonnés, un modèle de streaming est voué à vaciller.

La France a déjà montré à quelle vitesse tout peut basculer : la Ligue 1 a dû créer sa propre chaîne après que DAZN ait jeté l’éponge. Une situation que les clubs belges commencent eux aussi à envisager. Ce qui avait débuté comme un projet à plusieurs milliards s’est terminé par une catastrophe financière. Le football belge pourrait bien suivre la même voie, avec des clubs qui verraient jusqu’à un quart de leurs revenus disparaître du jour au lendemain.

Le problème ne concerne pas uniquement la Belgique. DAZN connaît des pertes colossales. Malgré un chiffre d’affaires dépassant 3 milliards de dollars, l’entreprise reste dans le rouge, avec une dette approchant les 10 milliards. Son propriétaire, le milliardaire Leonard Blavatnik, continue pour l’instant à combler les trous, mais la situation n’est pas tenable à long terme. 

La Pro League sait que la situation est critique

La Pro League est consciente que la situation devient critique. Les droits TV constituent une bouée de sauvetage pour les clubs, représentant jusqu’à 25 % de leur budget. Si DAZN se retire, c’est surtout la classe moyenne des clubs qui risquerait l’asphyxie. La création d’une chaîne propre, comme en France, ne serait qu’une solution de dernier recours, coûteuse et longue à mettre en place.

Le fait que les discussions soient désormais menées directement avec la direction internationale de DAZN en dit long. La branche belge n’a plus aucune marge de manœuvre, et la confiance est rompue. Vendredi pourrait marquer un tournant décisif : soit une renégociation à la baisse, soit une rupture pure et simple. Et dans ce dernier cas, la Pro League risque de tomber dans un vide médiatique dont le football belge mettrait des années à se relever.

