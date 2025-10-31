"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

Anderlecht affronte Malines samedi soir. Les Mauves devront se méfier de leur adversaire, qui a retrouvé son porte-bonheur.

En Coupe de Belgique, Malines a éprouvé des difficultés contre le Lierse. Les Lierrois étaient survoltés pour ce classique régional et ont mené au score. Le KV est tout de même parvenu à renverser la situation. Une image a marqué les esprits, celle de Fred Vanderbiest tenant un objet assez particulier en main.

"C'est mon porte-bonheur, la dernière tétine de ma fille. Je faisais déjà ça à l'époque où je coachais Ostende, cela me portait souvent chance. Je me suis dit que j'allais réessayer pour le match important de mercredi", explique-t-il au micro de DAZN.

Le retour en force de la tétine

"Ces dernières semaines, les choix dans les derniers moments n'étaient pas toujours bons. Je me suis donc dit que j'allais ressortir la tétine. Je dois dire qu'elle a bien aidé en seconde mi-temps", rigole l'entraîneur malinois.

Samedi, il retrouvera Besnik Hasi, qu'il a épaulé comme adjoint. L'entraîneur d'Anderlecht a été surpris en conférence de presse en apprenant l'existence de ce porte-bonheur : "J'ignorais ça. Il n'avait pas ça à mon époque. Moi, je crois en des rituels, mais pas en des porte-bonheurs".

Hasi ne veut pas surjouer ces retrouvailles : "Cela fait un petit temps qu'on ne s'est plus parlés. Et je ne vais pas lui envoyer de message avant le match. Je veux absolument gagner et on se parlera après. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai aimé travailler à Malines".