Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht et du Racing Genk, Ismaël Saibari est aujourd'hui un titulaire indiscutable du PSV Eindhoven. Le Marocain n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire ses preuves en Belgique.

Ismaël Saibari a commencé le football au KVC Willebroek-Meerhof, avant de rejoindre le KFCO Beerschot-Wilrijk, puis le Sporting d'Anderlecht, alors qu'il était encore très jeune. Un moment de sa jeune carrière sur lequel il est revenu récemment.

En 2017, l'Hispano-Marocain a quitté Neerpede pour le Racing Genk, où il évoluait notamment aux côtés de Mitchel van Rosmalen, le petit-fils de la légende du PSV Willy van der Kuijlen, chez les jeunes. C'est ce dernier qui a convaincu les recruteurs du PSV Eindhoven de recruter Ismaël Saibari.

"Mon grand-père pensait que le style de jeu d'Ismaël conviendrait mieux à l'Eredivisie et qu'il pourrait davantage y exploiter sa technique. Ismaël est un joueur exceptionnel, avec un jeu tout en finesse et une puissance phénoménale. Mon grand-père l'avait déjà remarqué", a déclaré Mitchel van Rosmalen, aujourd'hui joueur amateur au Blauw Geel '38, en quatrième division néerlandaise, dans le Eindhovens Dagblad.

Anderlecht et Genk n'ont pas vu son talent

Willy Van der Kuijlen, détecteur de talents pour le PSV entre 2003 et 2020, avait mis en garde les recruteurs du géant néerlandais sur le talent d'Ismaël Saibari, alors âgé de 17 ans. "Peut-être que le destin a joué un rôle, même minime, dans son arrivée au PSV. C'était peut-être déjà écrit. Et ce prix d'achat (moins de 200 000 euros) était évidemment une broutille comparé à sa valeur actuelle. Genk doit se demander ce qu'il en pense", a poursuivi Mitchel van Rosmalen.





"J'avais l'impression que les clubs belges ne croyaient pas vraiment en lui. À Genk, on voyait bien qu'Ismaël avait un talent particulier. Mais malgré tout, il peinait à le concrétiser en passes décisives et en buts. On a observé le même phénomène au début avec le Jong PSV", a conclu Mitchel van Rosmalen.

Aujourd'hui, Ismaël Saibari (24 ans) est estimé à 27 millions d'euros sur Transfermarkt. Willy Van der Kuijlen, décédé en 2021 à l'âge de 74 ans, avait donc vu juste concernant le talent de l'actuel international marocain (17 sélections, 5 buts), qui semble tout doucement se préparer pour le plus gros transfert de sa carrière.