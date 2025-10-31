Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht et du Racing Genk, Ismaël Saibari est aujourd'hui un titulaire indiscutable du PSV Eindhoven. Le Marocain n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire ses preuves en Belgique.

Ismaël Saibari a commencé le football au KVC Willebroek-Meerhof, avant de rejoindre le KFCO Beerschot-Wilrijk, puis le Sporting d'Anderlecht, alors qu'il était encore très jeune. Un moment de sa jeune carrière sur lequel il est revenu récemment.

En 2017, l'Hispano-Marocain a quitté Neerpede pour le Racing Genk, où il évoluait notamment aux côtés de Mitchel van Rosmalen, le petit-fils de la légende du PSV Willy van der Kuijlen, chez les jeunes. C'est ce dernier qui a convaincu les recruteurs du PSV Eindhoven de recruter Ismaël Saibari.

"Mon grand-père pensait que le style de jeu d'Ismaël conviendrait mieux à l'Eredivisie et qu'il pourrait davantage y exploiter sa technique. Ismaël est un joueur exceptionnel, avec un jeu tout en finesse et une puissance phénoménale. Mon grand-père l'avait déjà remarqué", a déclaré Mitchel van Rosmalen, aujourd'hui joueur amateur au Blauw Geel '38, en quatrième division néerlandaise, dans le Eindhovens Dagblad.

Anderlecht et Genk n'ont pas vu son talent

Willy Van der Kuijlen, détecteur de talents pour le PSV entre 2003 et 2020, avait mis en garde les recruteurs du géant néerlandais sur le talent d'Ismaël Saibari, alors âgé de 17 ans. "Peut-être que le destin a joué un rôle, même minime, dans son arrivée au PSV. C'était peut-être déjà écrit. Et ce prix d'achat (moins de 200 000 euros) était évidemment une broutille comparé à sa valeur actuelle. Genk doit se demander ce qu'il en pense", a poursuivi Mitchel van Rosmalen.

"J'avais l'impression que les clubs belges ne croyaient pas vraiment en lui. À Genk, on voyait bien qu'Ismaël avait un talent particulier. Mais malgré tout, il peinait à le concrétiser en passes décisives et en buts. On a observé le même phénomène au début avec le Jong PSV", a conclu Mitchel van Rosmalen.

Aujourd'hui, Ismaël Saibari (24 ans) est estimé à 27 millions d'euros sur Transfermarkt. Willy Van der Kuijlen, décédé en 2021 à l'âge de 74 ans, avait donc vu juste concernant le talent de l'actuel international marocain (17 sélections, 5 buts), qui semble tout doucement se préparer pour le plus gros transfert de sa carrière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
PSV
Ismael Saibari

Plus de news

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
1
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

30/10
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

22:04
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

21:40
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

22:43
Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

22:21
Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins Interview

Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins

19:30
1
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

21:00
Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

20:23
La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

20:00
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

19:00
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

17:30
1
Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

18:20
Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

18:00
Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

13:30
2
Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

14:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved