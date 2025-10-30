"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

Il y a dix ans, Ismaël Saibari était jugé trop paresseux et sans discipline à Anderlecht. À 24 ans, après son triplé contre Feyenoord, le joueur du PSV est désormais l'un des footballeurs les plus en vue des Pays-Bas.

Ismaël Saibari revient sur son passage à Neerpede avec un mélange de fierté et de lucidité. "Je jouais au Beerschot, mais le club a fait faillite et j’ai choisi Anderlecht. J’y ai joué deux ans jusqu’à ce qu’un jour avant le début du championnat, on me dise que je pouvais partir. Ils me trouvaient trop gros", raconte-t-il au micro du Nieuwsblad.

Il a ensuite été repéré par le KV Malines, puis par Genk. Mais comme les entraîneurs de l’équipe première de Genk ne comptaient pas sur lui, il est à nouveau parti.

Aujourd’hui, la carrière du joueur belgo-marocain a pris un tout autre tournant. Avec le PSV, il a inscrit huit buts lors de ses sept derniers matchs, dont des réalisations en Ligue des champions contre Leverkusen et Naples. Le point culminant est survenu dimanche, lorsqu’il a offert la victoire à son équipe face au Feyenoord grâce à un triplé (3-2).

Des problèmes de discipline

Sur le plan de la discipline et de la ponctualité, il reste lucide : tout n’est pas encore parfait. Lors du match de Ligue des champions face à Leverkusen, il est entré sur le terrain avec quinze secondes de retard, car il devait régler un problème avec ses chaussettes. La saison passée, cela lui avait déjà coûté une rencontre contre Arsenal.

Son passage à Anderlecht et à Genk reste toutefois gravé dans sa mémoire : "Si le Jong Genk avait déjà existé à l’époque, je serais sans doute resté", confie Ismaël Saibari à propos de sa période dans le Limbourg.

Pour les fans d’Anderlecht, le souvenir est sans doute amer : le joueur qu’ils avaient écarté à l’adolescence explose désormais au plus haut niveau et semble prêt pour une percée européenne.