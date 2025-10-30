"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Il y a dix ans, Ismaël Saibari était jugé trop paresseux et sans discipline à Anderlecht. À 24 ans, après son triplé contre Feyenoord, le joueur du PSV est désormais l'un des footballeurs les plus en vue des Pays-Bas.

Ismaël Saibari revient sur son passage à Neerpede avec un mélange de fierté et de lucidité. "Je jouais au Beerschot, mais le club a fait faillite et j’ai choisi Anderlecht. J’y ai joué deux ans jusqu’à ce qu’un jour avant le début du championnat, on me dise que je pouvais partir. Ils me trouvaient trop gros", raconte-t-il au micro du Nieuwsblad.

Il a ensuite été repéré par le KV Malines, puis par Genk. Mais comme les entraîneurs de l’équipe première de Genk ne comptaient pas sur lui, il est à nouveau parti.

Aujourd’hui, la carrière du joueur belgo-marocain a pris un tout autre tournant. Avec le PSV, il a inscrit huit buts lors de ses sept derniers matchs, dont des réalisations en Ligue des champions contre Leverkusen et Naples. Le point culminant est survenu dimanche, lorsqu’il a offert la victoire à son équipe face au Feyenoord grâce à un triplé (3-2).

Des problèmes de discipline

Sur le plan de la discipline et de la ponctualité, il reste lucide : tout n’est pas encore parfait. Lors du match de Ligue des champions face à Leverkusen, il est entré sur le terrain avec quinze secondes de retard, car il devait régler un problème avec ses chaussettes. La saison passée, cela lui avait déjà coûté une rencontre contre Arsenal.

Son passage à Anderlecht et à Genk reste toutefois gravé dans sa mémoire : "Si le Jong Genk avait déjà existé à l’époque, je serais sans doute resté", confie Ismaël Saibari à propos de sa période dans le Limbourg.

Pour les fans d’Anderlecht, le souvenir est sans doute amer : le joueur qu’ils avaient écarté à l’adolescence explose désormais au plus haut niveau et semble prêt pour une percée européenne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
PSV
Ismael Saibari

Plus de news

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

08:30
"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

06:30
"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

08:00
Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

07:20
"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

07:00
Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

22:40
1
Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

22:26
Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

23:00
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00
Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

21:40
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

19:20
🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

21:20
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
1
Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

18:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

18:40
Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

18:20
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
1
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
2
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 11
PSV PSV 31/10 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Ajax Ajax 01/11 Heerenveen Heerenveen
NAC NAC 01/11 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 01/11 FC Volendam FC Volendam
Telstar Telstar 01/11 Excelsior Excelsior
Heracles Heracles 02/11 Zwolle Zwolle
FC Groningen FC Groningen 02/11 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 02/11 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Utrecht Utrecht 02/11 NEC NEC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved