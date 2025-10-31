"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Besnik Hasi aborde le duel face à son ancien club, Malines, sur une corde raide. Sa position est plus que fragilisée à Anderlecht, mais Olivier Renard est dans une impasse. Mi-novembre, les choses devraient se décanter, avec l'arrivée de Kenneth Bornauw et Michael Verschueren.

L'image était forte. Malgré la victoire face à Ninove en Coupe de Belgique, les joueurs d'Anderlecht ont été hués par le Lotto Park au coup de sifflet final. Près de deux heures plus tôt, lors de l'annonce de la composition des équipes, le nom de Besnik Hasi avait aussi été copieusement sifflé par le public anderlechtois. "Hasi, buiten", a même retenti.

La victoire face aux pensionnaires de D1 VV ne lui a pas rendu de crédit. Certes, Anderlecht s'est rapidement mis à l'abri en menant 2-0 après 20 minutes, mais le public ne pensait pas que les 70 dernières minutes permettraient aux pensionnaires de troisième division de faire jeu égal avec les Mauves, du moins au marquoir.

Après la rencontre, Besnik Hasi a un peu éludé le sujet, stipulant simplement qu'il comprenait la frustration des supporters et que son équipe allait continuer de travailler. Cependant, et ce n'est un secret pour personne, sa position est fragilisée en interne depuis plusieurs semaines et chaque rencontre devient quasiment couperet pour lui, rappelle la Dernière Heure dans son édition du jour.

Les jours de Besnik Hasi sont comptés, mais Olivier Renard ne peut pas le virer

Ce sera donc aussi le cas d’Anderlecht - Malines lors de la treizième journée de Pro League. Après des Champions Play-Offs décevants, une campagne européenne ratée et des prestations en dessous des attentes, le T1 d'Anderlecht est sur une corde raide, et un simple coup de vent pourrait désormais le faire basculer.

Jusqu’il y a peu, à Anderlecht, c’est Wouter Vandenhaute qui retenait l’attention des critiques. Désormais, elles sont focalisées sur Besnik Hasi et Olivier Renard… qui a lui-même décidé de prolonger l'entraîneur principal au terme de la saison dernière. Renard, avec le CEO Tim Borguet, doit décider de l'avenir de Besnik Hasi. Mais le limoger maintenant, après lui avoir maintenu sa confiance il y a quelques mois, serait un sérieux désaveu.

Mi-novembre, un élément devrait tout changer à Neerpede : l'entrée en fonction de Kenneth Bornauw (CEO) et de Michael Verschueren (président). Ils auront alors l'embarras du choix et la possibilité de faire table rase pour débuter un nouveau cycle. En attendant, Besnik Hasi doit essayer de sauver sa peau… même si c'est très mal parti, en témoignent les critiques des supporters à son égard. À Anderlecht, quand un entraîneur perd le soutien de son public, ses jours sont véritablement comptés.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (01/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines
Besnik Hasi

Plus de news

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

21:40
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

22:43
Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

22:21
Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

22:04
1
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

19:00
Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

21:00
Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

20:23
La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

20:00
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins Interview

Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins

19:30
1
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

17:30
1
Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

18:20
Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

18:00
Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

13:30
2
🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

17:00
Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

16:30
Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

16:00
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi ! Interview

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

14:15
Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

15:30
Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

13:00
Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

14:00
3
Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

15:00
Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved