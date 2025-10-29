"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

Anderlecht a assuré le minimum face à Ninove en Coupe de Belgique ce mardi soir. Les hommes de Besnik Hasi se sont imposés sur le score de 2-0. L'entraîneur des Mauves a réagi à ce succès après la rencontre.

Le niveau de jeu d'Anderlecht n'a pas été des plus glorieux. Au coup de sifflet final, les supporters ont sifflé les joueurs, malgré le succès. L'entraîneur des Mauves comprend cette réaction : "Je comprends la frustration des supporters. Nos prestations ne répondent pas aux attentes."

"Les vingt premières minutes, nous étions au niveau : du rythme, des actions, de beaux buts. Mais ensuite, on a baissé le tempo et on a joué en mode cruise control," poursuit-il selon 7sur7.

Ce n'est tout simplement pas acceptable, comme il l'explique : "Il n’y avait plus de pression. On les a laissés respirer. Cela ne devrait jamais arriver face à une équipe qui évolue deux divisions plus bas."

"Devant un stade plein, on veut surtout voir certains garçons se distinguer et engranger de la confiance. Les joueurs qui avaient l’opportunité de prouver qu’ils méritaient une place de titulaire ne l’ont pas saisie."





Le prochain match

"Je ne pense pas qu’il y ait plus de pression que pour ce match-ci au prochain match. Nous savons ce que nous devons faire. Il faut réagir après la mauvaise prestation livrée à Charleroi. Coosemans, De Cat et Hazard seront à nouveau disponibles. Cela devrait aider à retrouver certains automatismes," conclut-il. Anderlecht recevra Malines samedi soir pour le compte de la treizième journée de Pro League.