Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

Le calendrier des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique a été dévoilé. Voici le détail des rencontres, qui se tiendront du 2 au 4 décembre.

Il y a eu très peu de surprises pour l'entrée en lice des clubs de D1A en Coupe. Seul un club de l'élite (Westerlo) s'est fait surprendre, par le Beerschot. Quelques heures après les derniers matchs d'hier soir et après le tirage au sort, le calendrier a été fixé.

Les huit rencontres auront lieu du mardi 2 au jeudi 4 décembre, toutes sur le coup de 18h30. Genk - Anderlecht, la principale affiche de ces huitièmes, a été placée le jeudi, tout comme le match de Charleroi contre Malines.

Le Standard et La Louvière joueront en revanche dès mardi, respectivement à Dender et au Beerschot. De son côté, l'Union défiera Zulte Waregem au Parc Duden le mercredi.

Le calendrier complet :





Mardi 2 décembre :

20h30 : Beerschot - La Louvière

20h30 : Dender - Standard

Mercredi 3 décembre :

20h30 : Union - Zulte Waregem

20h30 : Antwerp - Saint-Trond

20h30 : OH Leuven - Club de Bruges

20h30 : Cercle de Bruges - La Gantoise