Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le calendrier des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique a été dévoilé. Voici le détail des rencontres, qui se tiendront du 2 au 4 décembre.

Il y a eu très peu de surprises pour l'entrée en lice des clubs de D1A en Coupe. Seul un club de l'élite (Westerlo) s'est fait surprendre, par le Beerschot. Quelques heures après les derniers matchs d'hier soir et après le tirage au sort, le calendrier a été fixé.

Les huit rencontres auront lieu du mardi 2 au jeudi 4 décembre, toutes sur le coup de 18h30. Genk - Anderlecht, la principale affiche de ces huitièmes, a été placée le jeudi, tout comme le match de Charleroi contre Malines.

Le Standard et La Louvière joueront en revanche dès mardi, respectivement à Dender et au Beerschot. De son côté, l'Union défiera Zulte Waregem au Parc Duden le mercredi.

Le calendrier complet : 

Mardi 2 décembre :
20h30 : Beerschot - La Louvière
20h30 : Dender - Standard

Mercredi 3 décembre :
20h30 : Union - Zulte Waregem
20h30 : Antwerp - Saint-Trond
20h30 : OH Leuven - Club de Bruges
20h30 : Cercle de Bruges - La Gantoise

Jeudi 4 décembre :
20h30 : Genk - Anderlecht
20h30 : Charleroi - Malines

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

18:00
Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

16:00
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
1
Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

15:00
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

14:30
"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

13:30
L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

13:00
"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

12:20
Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

16:30
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

17:00
"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

12:40
Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
1
"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

15:30
Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

14:00
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

30/10
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi ! Interview

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

30/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved