Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp avait dû se terminer à huis clos. Une fin de match houleuse qui sera examinée pour deux raisons par le Conseil disciplinaire.

La carte rouge de Rafiki Saïd, les jets de gobelets sur l'arbitre Lothar D'Hondt, l'incompréhension de Sclessin, l'interview sulfureuse de Marc Wilmots, la reprise du match à huis clos le lundi : le Standard et l'Antwerp ont vécu des journées assez folles pour permettre au match de finalement aller jusqu'à son terme.

Comme l'explique le club dans un communiqué officiel, ce match sera traité le 21 novembre par Le Conseil disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge. Deux éléments composent le dossier.

Quelles suites pour les deux équipes

Le premier élément est l'action fédérale introduite par le Parquet de l'Union Belge. Ce dernier a proposé un match à huis clos avec sursis ainsi qu'une amende effective 5.000 euros au Standard pour les incidents, mais aussi une suspension d'un match ferme et d'un match avec sursis assortis d'une amende de 1.500 euros à Marc Wilmots pour son comportement envers le corps arbitral.

Pour cela, le Parquet s'est notamment basé sur le rapport de l'arbitre Lothar D'Hondt sur l'irruption du directeur sportif du Standard, absolument furieux, dans le vestiaire des arbitres à l'issue de l'arrêt de la rencontre.

L'autre volet du dossier concerne la plainte déposée par l'Antwerp. Avant la reprise de la rencontre, le Great Old avait expliqué qu'il n'acceptait de reprendre le match à huis clos que sous réserve d'une décision ultérieure des autorités compétentes, contestant le fait que les trois points n'aient pas été retirés aux Liégeois. La réclamation des Anversois sera donc également analysée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard

Plus de news

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

16:00
Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

15:00
Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

14:30
L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

13:00
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
1
"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

15:30
"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

12:20
"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

13:30
Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

14:00
"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

12:40
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
1
Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

22:21
Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

22:04
1
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

21:40
Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved