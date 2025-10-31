Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp avait dû se terminer à huis clos. Une fin de match houleuse qui sera examinée pour deux raisons par le Conseil disciplinaire.

La carte rouge de Rafiki Saïd, les jets de gobelets sur l'arbitre Lothar D'Hondt, l'incompréhension de Sclessin, l'interview sulfureuse de Marc Wilmots, la reprise du match à huis clos le lundi : le Standard et l'Antwerp ont vécu des journées assez folles pour permettre au match de finalement aller jusqu'à son terme.

Comme l'explique le club dans un communiqué officiel, ce match sera traité le 21 novembre par Le Conseil disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge. Deux éléments composent le dossier.

Quelles suites pour les deux équipes

Le premier élément est l'action fédérale introduite par le Parquet de l'Union Belge. Ce dernier a proposé un match à huis clos avec sursis ainsi qu'une amende effective 5.000 euros au Standard pour les incidents, mais aussi une suspension d'un match ferme et d'un match avec sursis assortis d'une amende de 1.500 euros à Marc Wilmots pour son comportement envers le corps arbitral.

Pour cela, le Parquet s'est notamment basé sur le rapport de l'arbitre Lothar D'Hondt sur l'irruption du directeur sportif du Standard, absolument furieux, dans le vestiaire des arbitres à l'issue de l'arrêt de la rencontre.

L'autre volet du dossier concerne la plainte déposée par l'Antwerp. Avant la reprise de la rencontre, le Great Old avait expliqué qu'il n'acceptait de reprendre le match à huis clos que sous réserve d'une décision ultérieure des autorités compétentes, contestant le fait que les trois points n'aient pas été retirés aux Liégeois. La réclamation des Anversois sera donc également analysée.