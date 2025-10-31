L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

Buteur puis blessé face à Charleroi, Casper Nielsen a vécu une soirée contrastée à Sclessin. Le Danois du Standard a quitté le terrain avant la pause.

Casper Nielsen a vécu une soirée pleine de contrastes à Sclessin. Dans un stade bouillant pour le derby wallon entre le Standard et Charleroi, le Danois pensait être l’homme du match. C’est lui qui ouvre le score, même si le but sera attribué comme un contre son camp de Nzita.

Nielsen exulte et célèbre en montrant fièrement sa moustache, clin d’œil à une promesse faite en interview. Mais le conte vire rapidement à la frustration.

Quelques temps après, dans un duel avec Romsaas, Nielsen s’effondre. Le milieu se tord de douleur… avant de devoir céder sa place.

L'infirmerie est bondée

Cette sortie vient s’ajouter à une série noire. Privés de Fossey, Ilaimaharitra, Mehssatou, Bates, Calut et Bolingoli, les Liégeois comptent un blessé de plus. Un casse-tête pour le staff de Vincent Euvrard.

Le Standard et Charleroi se quittent sur un partage à la mi-temps 1-1. Le derby wallon n'a pas dit son dernier mot.

Charleroi
Standard
Casper Nielsen

