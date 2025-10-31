Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Charleroi est gonflé à bloc pour le match de ce soir au Standard. Rik De Mil s'attend à une chaude ambiance, il espère que les deux camps resteront dans les limites du raisonnable.

Rik De Mil n'en est désormais plus à son premier choc wallon. Il sait que le match de ce soir sent le soufre. L'entraîneur carolo ne demande évidemment pas aux supporters de rester calmes comme il l'a demandé à ses joueurs mais attend une attitude correcte de la part de tout le monde.

"C’est un match très particulier et important pour tout le monde. Pour le club, pour les supporters mais aussi pour nous comme groupe", commence-t-il en conférence de presse, cité par la RTBF, loin de sous-estimer la charge émotionnelle de la rencontre.

Sclessin va faire du bruit

L'entraîneur carolo sait que les supporters entretiennent un lien fort avec le club, pour le meilleur comme pour le pire. Malgré la moins bonne passe du mois d'octobre, ils ont continué à pousser, ce que De Mil tient à souligner : "Les supporters sont incroyables cette saison, même au moment où on perdait quelques matches, ils restaient positifs".

"Ils voient comment l’équipe travaille, il y a beaucoup de nouveaux joueurs mais le jeu de Charleroi reste le même. Si nous on travaille, on pousse sur le terrain, on sait que les supporters seront là pour nous. Les avoir avec nous demain, c’est important", poursuit-il.





Rik De Mil enjoint le public carolo à encourager leur équipe, tout en ne dépassant pas les limites : "Si tout le monde reste respectueux, dans les limites du foot, ce sera magnifique. Un choc wallon, c’est amusant, un peu chaud. C’est pour ça que c’est particulier. Mais être un peu chaud, c’est différent que de dépasser les limites. J’espère que tout le monde a appris les leçons du passé. Je suis convaincu que ça va être un choc wallon chaud mais correct".