Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique
L'Union Saint-Gilloise a annoncé avoir clôturé son exercice fiscal en positif. Un résultat que le club attribue à son modèle de fonctionnement.

Dans leur communiqué de presse, les Saint-Gillois se réjouissent d'un bénéfice de 4,2 millions d'euros pour l'exercice comptant jusqu'au 30 juin 2025. "Ce bénéfice sera intégralement utilisé pour réduire les pertes précédentes. Cela renforcera les fonds propres du club", indique l'Union.

Un résultat qui conforte le club dans son fonctionnement : "Ce résultat positif est principalement dû aux transferts réalisés lors du mercato estival 2024 et à la campagne européenne réussie".

Lors du mercato estival 2024, l'Union avait vendu pour plus de 25 millions, sans compter le transfert définitif de Mohamed Amoura à Wolfsburg il y a quelques mois, qui se chiffre à près de 15 millions.

L'Union continue son développement

Un bilan remarquable, mais que la direction aimerait encore faire décoller : "Cela souligne la nécessité d'un nouveau stade, indispensable pour garantir des revenus plus élevés et durables".

La participation à la Ligue des Champions devrait encore dégager des bénéfices. Mais pas de quoi dévier le club dans sa manière de fonctionner, notamment au niveau des salaires : "L'Union continuera à mener une politique financière rigoureuse, avec une masse salariale comparable à celle de la saison dernière, malgré d'excellents résultats sportifs. Le club poursuivra également sa politique d'investissement concernant ses infrastructures et la formation des jeunes joueurs. 

