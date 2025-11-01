"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

Anderlecht s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe, mais sans convaincre. Olivier Deschacht s'en prend à l'attitude des joueurs.

Anderlecht s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique après une victoire 2-0 contre Ninove au Lotto Park. Le score est là, mais la manière laisse à désirer.

Olivier Deschacht a poussé un coup de gueule dans son podcast. Selon lui, certains Mauves manquent d’implication. "Les joueurs me déçoivent. Il n’y a pas cette mentalité de se dire qu’on va mourir sur le terrain pour le blason."

Où est l'ADN Anderlecht

L’ancien défenseur d'Anderlecht vise les jeunes issus du centre de formation. "Stroeykens, Verschaeren et Sardella ont été formés ici. Ils savent ce que représente Anderlecht ? J’ai l’impression que tout le monde passe trop vite à autre chose après un mauvais résultat", déplore-t-il.

Pas uniquement la faute de l’entraîneur ? "Besnik n’y peut rien. Ces gars-là ne progressent plus du tout", ajoute-t-il, soulignant un problème de mentalité plus profond au sein du vestiaire.





Les supporters d’Anderlecht sont partagés. Certains réclament le départ de Besnik Hasi, d’autres pointent les erreurs de la direction lors du dernier mercato.