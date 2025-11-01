Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Eupen s'est incliné 2-1 chez les U23 de La Gantoise. Les Pandas n'ont véritablement débuté leur rencontre qu'en deuxième mi-temps.

En D1B, Eupen restait sur trois rencontres de suite sans défaite. Mais la rencontre de Coupe de Belgique a fait mal au moral avec cette défaite 3-1 à l'Antwerp. Comme au Bosuil, où ils étaient menés 3-0 à la demi-heure, les Pandas ont assez mal débuté leur rencontre face aux U23 de La Gantoise.

Les jeunes Buffalos ont dominé les 45 premières minutes mais ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Malgré dix frappes tentées, c'est un penalty converti par Abubakar Abdullahi peu avant le repos qui leur a permis de mener à la marque au repos.

La réaction attendue

Eupen ne pouvait pas se permettre de jouer de la sorte pendant tout le match et a réagi dix minutes après la reprise. Sans effectuer de changement, Bruno Pinheiro a remobilisé ses troupes. Cela a débouché sur l'égalisation d'Isaac Nuhu, bien servi par Yentl Van Genechten. De quoi nous valoir une vraie opposition en deuxième mi-temps. Les rushs de Nuhu ont fait mal et auraient pu faire basculer la rencontre.

Mais la pièce est tombée de l'autre côté. Les U23 gantois ont repris l'avantage via El Hadji Seck en début de dernière demi-heure (64e, 2-1). Eupen a alors tout tenté pour revenir en fin de match. 

Dans le temps additionnel, l'Alliance a hérité d'une opportunité en or pour recoller, sous la forme d'un penalty. Mais Gabriel Bares a vu son envoi détourné par le portier adverse. Eupen s'incline donc 2-1 et manque l'occasion de revenir provisoirement à hauteur du RFC Liège (qui se déplace tout à l'heure à l'Olympic Charleroi) à la quatrième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eupen
La Gantoise

Plus de news

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
1
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20
1
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

16:00
📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

15:30
Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

14:22
🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs" Interview

🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

14:40
Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

15:00
"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

14:00
1
"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

13:30
"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01
"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

12:40
Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

12:20
🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

🎥 Pas assez bon pour la Pro League ? Le phénomène du PSV répond avec deux nouveaux buts

12:00
Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

11:30
Terrible drame pendant le Clasico : un moment de fête vire à la tragédie

Terrible drame pendant le Clasico : un moment de fête vire à la tragédie

11:00
Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

Un club de Premier League serait intéressé par... un remplaçant du Club de Bruges

10:30
"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

10:00
La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

09:30
5
Dernier de Liga et être sélectionné par Rudi Garcia ? La situation compliquée d'Axel Witsel à Gérone

Dernier de Liga et être sélectionné par Rudi Garcia ? La situation compliquée d'Axel Witsel à Gérone

09:02
"Ma vie aurait pu très mal tourner" : Radja Nainggolan se confie sur son enfance difficile

"Ma vie aurait pu très mal tourner" : Radja Nainggolan se confie sur son enfance difficile

08:40
Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

08:20
Charleroi s'effondre à Sclessin : Etienne Camara reconnaît un manque de concentration

Charleroi s'effondre à Sclessin : Etienne Camara reconnaît un manque de concentration

08:00
Soulagement pour le foot belge : DAZN règle la note à temps

Soulagement pour le foot belge : DAZN règle la note à temps

07:30
📷 L'Europe s'enflamme pour Vincent Kompany... mais un autre coach belge fait parler de lui aux Pays-Bas

📷 L'Europe s'enflamme pour Vincent Kompany... mais un autre coach belge fait parler de lui aux Pays-Bas

07:00
🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

23:51
3
Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

22:45
Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon Analyse

Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

23:00
11
La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

22:30
L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

22:07
3
Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

21:43
Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

21:20
Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

21:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 4-4 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-1 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Beerschot Beerschot 02/11 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 02/11 RSCA Futures RSCA Futures
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved