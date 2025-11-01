Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Eupen s'est incliné 2-1 chez les U23 de La Gantoise. Les Pandas n'ont véritablement débuté leur rencontre qu'en deuxième mi-temps.

En D1B, Eupen restait sur trois rencontres de suite sans défaite. Mais la rencontre de Coupe de Belgique a fait mal au moral avec cette défaite 3-1 à l'Antwerp. Comme au Bosuil, où ils étaient menés 3-0 à la demi-heure, les Pandas ont assez mal débuté leur rencontre face aux U23 de La Gantoise.

Les jeunes Buffalos ont dominé les 45 premières minutes mais ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Malgré dix frappes tentées, c'est un penalty converti par Abubakar Abdullahi peu avant le repos qui leur a permis de mener à la marque au repos.

La réaction attendue

Eupen ne pouvait pas se permettre de jouer de la sorte pendant tout le match et a réagi dix minutes après la reprise. Sans effectuer de changement, Bruno Pinheiro a remobilisé ses troupes. Cela a débouché sur l'égalisation d'Isaac Nuhu, bien servi par Yentl Van Genechten. De quoi nous valoir une vraie opposition en deuxième mi-temps. Les rushs de Nuhu ont fait mal et auraient pu faire basculer la rencontre.

Mais la pièce est tombée de l'autre côté. Les U23 gantois ont repris l'avantage via El Hadji Seck en début de dernière demi-heure (64e, 2-1). Eupen a alors tout tenté pour revenir en fin de match.

Dans le temps additionnel, l'Alliance a hérité d'une opportunité en or pour recoller, sous la forme d'un penalty. Mais Gabriel Bares a vu son envoi détourné par le portier adverse. Eupen s'incline donc 2-1 et manque l'occasion de revenir provisoirement à hauteur du RFC Liège (qui se déplace tout à l'heure à l'Olympic Charleroi) à la quatrième place.