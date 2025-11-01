La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Besnik Hasi jouait gros, et a décidé d'aligner le duo Cvetkovic-Bertaccini devant. Avec succès, car les deux hommes ont été très bons.

Coosemans (5,5)

Il n'a pas été décisif aujourd'hui, et manque une sortie en fin de match à un moment où encaisser aurait aurait fait très mal à son équipe.

Augustinsson (6,5)

On sent qu'il tente d'amener de plus en plus offensivement, et il a réussi quelques très beaux centres. Plus solide défensivement que Camara de son côté.

Kana (6)

Très élégant et très bon dans sa lecture du jeu. Un bon match de plus à son actif.

Hey (5,5)

Il est capable de belles anticipations, mais est aussi d'une lenteur inquiétante et se fait dépasser bien trop facilement par ses adversaires.





Camara (6,5)

Très intéressant offensivement, mais aussi souvent pris dans le dos. Il aurait pu inscrire un superbe but s'il avait été plus chanceux.

De Cat (6,5)

Beaucoup d'activité et surtout de maturité, avec des petites fautes malines mais aussi ce geste pour calmer Bertaccini à sa sortie : ça en dit long sur son statut.

Saliba (5,5)

Il lâche le marquage sur le but de Servais. Imprécis dans ses tentatives de frappes.

Hazard (6,5)

Un match paradoxal : il a réussi des choses très compliquées et raté des choses très simples, comme sa finition après avoir lancé une action d'un très beau dribble. Beaucoup d'activité.

Angulo (8)

Sacrée réponse aux critiques : invisible ces dernières semaines, Angulo a retrouvé toute sa flamboyance ce soir. Un assist intelligent, beaucoup de tentatives de débordement et ce but initié d'un coup du sombrero. Dommage pour son duel perdu amenant le but malinois, mais il n'est pas défenseur.

Bertaccini (7,5)

Il est sorti très mécontent et on le comprend : Bertaccini a fait un bon match, dans son style très spontané et avec une belle débauche d'énergie. Plus brouillon en seconde période, mais décisif en première et visiblement assez à l'aise avec Cvetkovic.

Cvetkovic (7,5)

Son intelligence sur le 1-0 devrait valoir une passe décisive, et il était au bon endroit pour inscrire son petit but. Très intelligent, une plaie pour la défense malinoise et des efforts incessants, au point où il se fatigue peut-être un peu vite.