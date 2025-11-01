Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"
Photo: © photonews
Philippe Albert affirme que le licenciement de Besnik Hasi à Anderlecht apporterait peu de solutions concrètes. L'analyste ne voit qu'un seul successeur possible, bien qu'il émette des réserves à ce sujet.

Les critiques sont vives au sujet de Besnik Hasi, que ce soit pour ses résultats ou le niveau de jeu de l'équipe. Mais Philippe Albert n'est pas de ceux qui pensent qu'il faut à tout prix le dégager. " Qui devraient-ils prendre maintenant ?", s'interroge-t-il dans Het Nieuwsblad.

Il mentionne Hein Vanhaezebrouck comme le seul nom qui pourrait convenir. "Je ne vois que lui, mais cela fait déjà un an et demi qu'il n'a pas eu de club". Albert est sceptique, d'autant que Vanhaezebrouck a déjà coaché Anderlecht au tout début de l'ère Marc Coucke

"Comme à Genk il y a plus longtemps, ce n'était pas un grand succès". Pourtant, l'ancien Diable Rouge n'exclut pas un rôle temporaire. "Peut-être pour dépanner", avance-t-il, émettant toutefois là aussi des réserves sur le fait qu'HVH accepte une telle situation.

Pas l'embarras du choix

Cela en revient presque à une démonstration par l'absurde : vouloir la peau de Besnik Hasi est une chose, mais qui nommer à sa place ? Quel entraîneur sans club Anderlecht pourrait-il bien aller chercher, ou quel entraîneur en poste le Sporting saura-t-il se montrer capable de débaucher dans le contexte actuel ?

"Si le public d'Anderlecht devait réellement obtenir gain de cause, je ne vois qu'Hein Vanhaezebrouck comme seule option réaliste", conclut Philippe Albert. En ce début de (re)prise de pouvoir de Michael Verschueren et Kenneth Bornauw, voir l'équipe se reprendre dans les prochaines semaines ferait souffler tout le monde.

