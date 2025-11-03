"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

"C'est un bon point à l'extérieur" : Gaëtan Englebert lucide après le match nul du RFC Liège

Le RFC Liège a partagé l'enjeu face au dernier de Challenger Pro League, l'Olympic Charleroi, samedi. Gaëtan Englebert a réagi au match nul des Sang et Marine au micro de DAZN.

À la 63e les Carolos se sont retrouvés à dix alors que le score était de 1-1. Liège n’en a pas profité : "Oui, je suis déçu de ne pas avoir su profiter de cela, en tout cas d’essayer d’être un peu plus dangereux que ce qu’on a été. Mais c’était très compliqué, parce que le jeu s’est arrêté toutes les minutes, et donc c’est difficile de mettre en place certaines choses."

"C’était un match dont on s’attendait à ce qu’il soit très compliqué", souligne-t-il. "C’est le troisième de la semaine, face à une équipe bien organisée, qui essaie surtout d’empêcher l’adversaire de développer son jeu, sur un terrain assez lourd. Donc on s’attendait à un match fort difficile. Mais quand on n’est pas capable de gagner un match, il faut aussi être capable de ne pas le perdre."

Gaëtan Englebert voit ce match nul comme un bon point : "Ce sont toujours des matchs compliqués à notre niveau, et on le voit avec les résultats des autres équipes. Donc c’est un bon point à l’extérieur, qui nous permet surtout de poursuivre notre série d’invincibilité." 

Un manque de fraîcheur ? 

Le RFC Liège a-t-il manqué de fraîcheur ? "On en a sans doute manqué un peu, par moments. Surtout pour une équipe qui doit faire le jeu et essayer de faire la différence. Il faut être bien dans la tête et dans les jambes, et aujourd’hui, c’était peut-être un peu plus compliqué. On avait deux ou trois joueurs malades qui se retrouvaient sur le banc, et donc on a fait des choix en fonction de ceux qui étaient le mieux préparés pour ce match. Il y a eu quelques changements, et ce n’est pas toujours évident quand plusieurs joueurs doivent changer de position."

"Mais voilà, c’était une longue semaine, avec des matchs compliqués, et il faut tenir compte de ça. On aurait bien voulu prendre les trois points : on a été en supériorité numérique, on n’a pas su en profiter, mais on repart avec un point, et je pense que cette équipe-là va encore ennuyer beaucoup d’adversaires."

Peu d’équipes ont réussi ça jusqu’à présent

Il est fier du bon début de saison de ses hommes : "On espère toujours être le plus haut possible. Depuis quelques semaines, on montre qu’on a un bon niveau, et on a eu la réussite nécessaire pour faire la série qu’on vient de faire. Peu d’équipes ont réussi ça jusqu’à présent, et on veut continuer sur cette lancée."

"Il y a quelques petits avantages pour le moment, avec des blocs de matchs rapprochés, et peu de récupération, notamment un week-end libre. On va essayer de tout donner cette semaine, vendredi, pour obtenir un bon résultat, et si c’est le cas, on pourra dire qu’on a réalisé une très belle série au vu du calendrier qui nous attendait", conclut-il.

