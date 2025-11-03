"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain

"Je suis un entraîneur très fier" : Felice Mazzù réagit à ses débuts en fanfare avec Louvain
Felice Mazzù réussit parfaitement son entrée en matière avec OHL. Après le succès en Coupe face à Seraing, les Louvanistes se sont facilement imposés face à La Gantoise ce dimanche. Le nouveau coach de Louvain se montre évidemment très satisfait.

Une victoire nette et sans bavure sur le score de 4-0 a été à l'ordre du jour pour les Louvanistes au King Power at Den Dreef Stadium. Les Buffalos, de leur côté, réalisent une saison en montagnes russes : après leur victoire 4-0 face au Standard en Pro League la semaine dernière, ils s’inclinent désormais sur le même score face à l’OHL.

Le bon état d’esprit

"Les joueurs ont montré le bon état d’esprit aujourd’hui. Nous avons gagné nos duels, gardé le zéro et inscrit quatre buts", se satisfait le nouvel entraîneur louvaniste selon son équipe.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est heureux du visage montré par ses hommes : "Je ne peux rien demander de plus à mes garçons. Je suis un entraîneur très fier."

De superbes images de joie ont pu être aperçues durant cette rencontre. Felice Mazzù s’est notamment empressé d’aller célébrer le deuxième but avec son joueur Łukasz Łakomy, qui a inscrit son premier but en Pro League d’une magnifique frappe à la 43e minute de jeu.

Les autres buteurs louvanistes sont Chukwubuikem Ikwuemesi (32e), Roggerio Nyakossi (63e) et Henok Teklab (80e). Suite à ce succès, OHL pointe désormais à la 13e place du championnat, à égalité de points avec le Cercle, à un point de l’Antwerp et à huit de Dender, bon dernier.

