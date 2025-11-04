Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Accusé de racisme, Aron Dönnum ne fera pas l'objet d'une plainte officielle de la part du Havre. La commission de discipline de la LFP l'a toutefois convoqué : l'ancien joueur du Standard risque jusqu'à dix matchs de suspension.

Depuis le week-end, Aron Dönnum se retrouve au cœur d’une polémique en France. Tout est parti d’un geste jugé déplacé envers le joueur du Havre Simon Ebonog : le Norvégien a passé sa main sous son nez pour signaler une mauvaise odeur.

Ce geste lui vaut aujourd’hui d’être accusé de racisme. "Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti. Pour moi, c’est fou. Juste fou. Je suis très, très triste. Très, très, très triste. C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus", s’est défendu l’ancien joueur du Standard.

Ce lundi, le joueur de 27 ans a été convoqué par la commission de discipline de la LFP afin que son cas soit étudié. Aron Dönnum risque jusqu’à dix matchs de suspension si son geste est jugé "blessant".

Le Havre ne porte pas plainte contre Aron Dönnum

Une sanction potentiellement lourde, mais qui ne devrait pas aller plus loin. Interrogé par le quotidien L’Équipe, le président du Havre, Jean-Michel Roussier, a précisé que le club ne porterait pas plainte contre le Norvégien.

"Ce n’est plus notre sujet. On n’a pas réfléchi à solliciter quelqu’un, on ne va pas porter plainte, pour nous, le sujet est clos. On attendait de savoir, avant de réfléchir à ce qu’on aurait pu faire le cas échéant, ce que l’institution Ligue ou Fédération allait faire."

"Je n’avais pas beaucoup de doute que cette convocation allait tomber pour le joueur. Ça me paraissait une évidence. Le foot n’est pas le sujet. Dans tous les cas de figure, le geste est déplacé", a ajouté Roussier. La commission de discipline fixera bientôt le sort d’Aron Dönnum.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Toulouse
Aron Dönnum

Plus de news

"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

"Il pointait un sentiment d'injustice" : la demande claire du Standard pour Marc Wilmots, menacé de suspension

16:30
Un aspect trop sous-estimé ? L'entraînement assez particulier qui pourrait encore rapporter gros à la RAAL

Un aspect trop sous-estimé ? L'entraînement assez particulier qui pourrait encore rapporter gros à la RAAL

17:30
Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

Du renfort pour Stef Wils ? Un coup de poker pour sortir l'Antwerp de la zone rouge

17:00
Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

Contrôles renforcés dans les stades belges : plus question de partager son billet ou de prêter son abonnement

14:40
"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

"Il va remplacer Arne Slot à Liverpool" : les attentes grandissent autour de Nicky Hayen

16:00
🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

🎥 Stéphane Pauwels refait surface et sort... un hymne pour les Diables Rouges avant la Coupe du monde 2026

15:30
1
Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

Pas de duel avec De Bruyne et Lukaku pour Arthur Theate : "Ce n'est pas facile pour lui et sa famille"

14:20
Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

Lamine Yamal et le Barça provoquent la folie : le constat est clair, le Jan Breydel est devenu trop petit

14:00
Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

Radja Nainggolan avoue : "J'avais la gueule de bois sur le terrain pendant ce match avec l'Antwerp"

13:30
Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

Grosse surprise : international iranien avec 3 Coupes du monde à son actif, il débarque en Jupiler Pro League

12:40
Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

Un ancien Diable Rouge passé par Anderlecht et légende du Lierse est décédé

13:00
1
La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

La Tribune optimiste pour le Standard : "Il y a une place à prendre dans le top 6..."

07:40
1
Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable Analyse

Des critiques injustifiées ? La star d'Anderlecht rappelle qu'il est indispensable

11:40
Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

Drame en Serbie : l'entraîneur d'un club de D1 décède en plein match

12:20
Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

Des cartes... mauves et bleues ? Le drôle de test en cours au Mondial U17

11:20
Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

Senne Lammens impressionne une légende : "Que faisait la concurrence de Manchester United ?"

12:01
Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

Crise à l'Antwerp : la direction se réunit... avant de trancher ?

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

10:30
Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

10:30
En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

En finira-t-on un jour ? Un grand club veut encore rediscuter du changement de format de la Pro League !

10:00
Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

Où en est le stade de Bruges ? Le bourgmestre est étonnamment... optimiste

09:30
Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

09:00
1
La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

La Belgique est passée à côté : "Il a le niveau pour le Real Madrid"

08:30
L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

L'autre phase polémique du weekend : "J'espère qu'en revoyant les images..."

07:20
Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

Très critiqué, Kevin Rodriguez ne cache pas qu'il a douté, voire paniqué

08:00
1
Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

Face aux restrictions à l'Antwerp, les ultras de la RAAL prennent une décision drastique

06:30
Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

07:00
Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

Une piste du RSC Anderlecht de plus en plus sérieuse ?

23:00
1
Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

23:30
De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

De mal en pis pour l'Antwerp dont un cadre pourrait être suspendu plusieurs matchs

22:00
Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

22:30
Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

Agression et pétage de plombs : sans surprise, un joueur d'Ivan Leko risque gros

21:20
De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

De champion de Belgique... à la course au maintien ?"C'est une situation temporaire..."

21:00
1
David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

David Hubert répond à Simeone : "Nous serons réalistes"

21:41
Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

Pas exactement Radzinski-Köller, mais un nouveau duo Mauve & Blanc ? "On a déjà notre célébration..."

20:20
Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

Un candidat aux Diables Rouges... à moins que ? Le drôle de cas Mika Godts

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved