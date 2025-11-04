Aron Dönnum dans la tourmente : épargné par Le Havre, l'ancien du Standard risque une lourde suspension

Accusé de racisme, Aron Dönnum ne fera pas l'objet d'une plainte officielle de la part du Havre. La commission de discipline de la LFP l'a toutefois convoqué : l'ancien joueur du Standard risque jusqu'à dix matchs de suspension.

Depuis le week-end, Aron Dönnum se retrouve au cœur d’une polémique en France. Tout est parti d’un geste jugé déplacé envers le joueur du Havre Simon Ebonog : le Norvégien a passé sa main sous son nez pour signaler une mauvaise odeur.

Ce geste lui vaut aujourd’hui d’être accusé de racisme. "Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti. Pour moi, c’est fou. Juste fou. Je suis très, très triste. Très, très, très triste. C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus", s’est défendu l’ancien joueur du Standard.

Ce lundi, le joueur de 27 ans a été convoqué par la commission de discipline de la LFP afin que son cas soit étudié. Aron Dönnum risque jusqu’à dix matchs de suspension si son geste est jugé "blessant".

Le Havre ne porte pas plainte contre Aron Dönnum

Une sanction potentiellement lourde, mais qui ne devrait pas aller plus loin. Interrogé par le quotidien L’Équipe, le président du Havre, Jean-Michel Roussier, a précisé que le club ne porterait pas plainte contre le Norvégien.

"Ce n’est plus notre sujet. On n’a pas réfléchi à solliciter quelqu’un, on ne va pas porter plainte, pour nous, le sujet est clos. On attendait de savoir, avant de réfléchir à ce qu’on aurait pu faire le cas échéant, ce que l’institution Ligue ou Fédération allait faire."

"Je n’avais pas beaucoup de doute que cette convocation allait tomber pour le joueur. Ça me paraissait une évidence. Le foot n’est pas le sujet. Dans tous les cas de figure, le geste est déplacé", a ajouté Roussier. La commission de discipline fixera bientôt le sort d’Aron Dönnum.