Au milieu des blessures, au moins une très bonne nouvelle pour Rudi Garcia

Photo: © photonews
Enfin une bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Youri Tielemans est sur le point de faire son retour. Le milieu de terrain d'Aston Villa reprend les entraînements collectifs cette semaine après une blessure au mollet qui l'a tenu à l'écart depuis la mi-septembre.

Après des semaines de travail individuel, le capitaine des Diables Rouges est presque prêt pour son retour. Vendredi, Rudi Garcia annoncera sa sélection et normalement, il en fera partie, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Du côté d'Aston Villa, on est en effet optimiste : la blessure de Tielemans est complètement guérie, et Unai Emery souhaite intégrer son milieu de terrain au groupe progressivement dans les jours à venir.

Son retour est surtout un coup de pouce pour le sélectionneur Rudi Garcia. Le Français annoncera vendredi sa sélection pour les matches de qualification pour la Coupe du Monde contre le Kazakhstan (15 novembre) et le Liechtenstein (18 novembre). En octobre, il avait dû se passer de son capitaine.

" Il est le lien idéal entre la génération dorée et la jeune garde », avait déclaré le sélectionneur au sujet de Tielemans lors du rassemblement de septembre, révélant qu'il faisait du milieu d'Aston Villa le capitaine "à temps plein" des Diables. 

On s'attend à un certain nombre d'absences vendredi dans la sélection, mais  la Belgique ayant parfaitement fait le job en octobre au Pays de Galles, la pression sera moindre sur les épaules des Diables Rouges. 

