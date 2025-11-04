Joaquin Seys ne se cache pas avant d'affronter le FC Barcelone...

Pour Joaquin Seys, le match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone représente un moment particulier. Le défenseur se réjouit à l'idée d'affronter le club espagnol et s'est exprimé sur la préparation, l'adversaire et son propre rôle.

Seys sur la forme et la préparation

Seys qualifie l’affrontement face au FC Barcelone de plus grand défi de sa carrière. Il affirme que "tout enfant rêve un jour de jouer contre Barcelone", rapporte Het Laatste Nieuws depuis la conférence de presse du Club de Bruges.

À la question de savoir si son équipe est actuellement en pleine forme, il répond honnêtement que ce n’est pas le cas. Il souligne toutefois que le contexte de la Ligue des Champions est différent d’un match de championnat classique : "Tout le monde voudra être à son meilleur niveau", dit-il. Selon lui, cela peut alors rendre beaucoup de choses possibles.

Le défenseur précise que la préparation de cette rencontre ne diffère pas fondamentalement des autres matchs. Il explique qu’il se préparera de la même manière que face à un adversaire de Jupiler Pro League. L’objectif reste de livrer la meilleure performance possible, peu importe le nom de l’équipe d’en face.

Seys reste lucide malgré l’ampleur du rendez-vous. Il ne veut pas se laisser impressionner par la réputation de l’adversaire, mais souligne l’importance du moment. Pour lui, cette rencontre face à Barcelone est une occasion unique de se mesurer à des joueurs de classe mondiale.





Duel avec Lamine Yamal et approche collective

L’un des adversaires directs possibles de Seys sera Lamine Yamal, le jeune ailier du Barça considéré comme l’un des plus grands talents actuels. "Ce sera forcément un test, je sais que c’est un très bon joueur", reconnaît-il. Il insiste toutefois sur le fait que le résultat dépendra avant tout de la performance collective de l’équipe.

Lorsqu’on lui demande s’il préfère que Yamal joue ou non, Seys répond qu’il veut voir la meilleure composition possible du FC Barcelone : "C’est pour nous le plus beau test et le plus grand défi", déclare-t-il. Il se réjouit déjà de ce duel et veut voir ce qu’il pourra proposer face au prodige espagnol.

Seys reste humble quand on lui demande comment il gérerait une telle exposition médiatique s’il était à la place de Yamal : "J’espère que je resterais toujours le même", conclut-il.