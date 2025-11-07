Interview La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

Nathan Ngoy a été sélectionné pour la première fois chez les Diables Rouges, ce vendredi. Au Standard, Adnane Abid et Vincent Euvrard ont réagi à cette nouvelle, en conférence de presse.

Titulaire contre Aubel ou encore le RC Lens durant la préparation, Nathan Ngoy a quitté le Standard avant le début officiel de la saison 2025-2026 pour rejoindre le LOSC.

Auteur d'un début de saison réussi, le défenseur central de 22 ans a été convoqué pour la première fois chez les Diables Rouges par Rudi Garcia, ce vendredi. Il pourrait faire ses grands débuts en équipe nationale au Kazakhstan, ou dans son ancien stade, Sclessin, face au Liechtenstein.

Le Standard salue la sélection de Nathan Ngoy chez les Diables

Quelques minutes après l'annonce de la sélection, nous avons interrogé un joueur qui l'a croisé pendant quelques semaines seulement à son arrivée chez les Rouches, Adnane Abid. Présent en conférence de presse pour préfacer le déplacement à Saint-Trond, le Verviétois, recruté en provenance du Patro Eisden, n'est absolument pas surpris par ce nouveau cap franchi par son ancien coéquipier.

"Nathan, je le connais depuis les équipes nationales jeunes, où nous étions ensemble (NDLR : les deux joueurs ont le même âge). Je ne suis absolument pas surpris de sa sélection, je savais que ça allait arriver. Je suis très content pour lui", a-t-il déclaré avec le sourire.

C'est bien qu'un élément du Standard, qui a grandi ici, prenne sa place chez les Diables"

Même son de cloche du côté de Vincent Euvrard, qui n'a, lui, connu Nathan Ngoy que comme adversaire, puisqu'il a posé ses valises à Sclessin lorsque le nouveau joueur lillois était déjà parti.

"A chaque fois que nous l'avons rencontré, il était très intéressant : rapide, costaud, intelligent pour couvrir les espaces. Je ne connais pas bien le garçon, je l'ai juste croisé quand il a donné le coup d'envoi (contre l'Antwerp). Je ne peux pas aller dans les détails, parce que je ne le connais pas assez, mais c'est bien qu'un élément du Standard, qui a grandi ici, prenne sa place chez les Diables", a conclu Vincent Euvrard.

