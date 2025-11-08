"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht s'est imposé 3-1 face à Malines le week-end dernier, mais Adriano Bertaccini a eu du mal à accepter sa sortie. L'attaquant, visiblement frustré, revient aujourd'hui sur sa réaction.

Le week-end dernier, Anderlecht s’est imposé 3-1 face à Malines. Adriano Bertaccini a ouvert le score et semblait bien dans le match, mais il a été remplacé peu avant l’heure de jeu, une décision qu’il a eu du mal à accepter.

Son attitude avait fait parler, mais il revient aujourd’hui sur cet épisode. "J’ai immédiatement regretté ma réaction. Je me sentais bien, je voulais continuer à jouer, et j’étais donc déçu de devoir sortir", confie l’avant-centre des Mauves à Het Laatste Nieuws.

"Mais ce genre de réaction ‘inappropriée’, ce n’est vraiment pas acceptable, je le sais très bien. Je n’ai pas non plus tapé dans la main de Yari Verschaeren et Mario Stroeykens, ce qui était déplacé. Après le match, je suis allé directement les voir dans le vestiaire pour m’excuser."

Adriano Bertaccini impressionné par l'audace de Nathan De Cat

Il est notable que même Nathan De Cat se soit rapproché de lui pour le recadrer. Un joueur de 17 ans… "J’ai été surpris qu’il vienne me parler", admet Bertaccini. "À 17 ans, je n’aurais pas osé. Mais il avait complètement raison. Cela montre déjà à quel point c’est un leader en devenir, et même déjà maintenant."

Finalement, il a donné raison à son entraîneur concernant son remplacement. "Soixante minutes, c’était le maximum. J’ai du mal à gérer mon effort. Je suis soit à fond, soit éteint ; il n’y a pas de juste milieu. Quand je suis à fond, je donne tout jusqu’à tomber", conclut Bertaccini. Ce week-end, il aura une nouvelle occasion de se montrer décisif : Anderlecht reçoit le Club de Bruges dimanche après-midi au Lotto Park.

Anderlecht - FC Bruges

