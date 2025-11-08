Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
| Commentaire
Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà
Deviens fan de Anderlecht! 4306

Après septante jours sans réelle direction, Anderlecht retrouve enfin un visage. Michael Verschueren devient président, Kenneth Bornauw est nommé CEO. Leur arrivée juste avant le match contre le Club de Bruges symbolise le début d'un nouveau chapitre.

La mission de Michael Verschueren et Kenneth Bornauw est claire : combler l’immense écart avec Bruges et l’Union, et rendre le Sporting à nouveau pertinent au sommet du football belge. Les attentes sont grandes, mais la marge de manœuvre est étroite. Depuis 2017, Anderlecht a connu plus de restructurations que de trophées, et les supporters n’attendent plus de beaux discours, mais des résultats.

Pendant que le Club de Bruges tenait encore la dragée haute au FC Barcelone cette semaine, Anderlecht observe depuis huit ans la scène européenne à distance. Depuis l’arrivée de Marc Coucke, Bruges a disputé 48 matchs de Ligue des Champions, Anderlecht aucun.

Michael Verschueren apporte une expérience internationale acquise au sein de l’European Club Association, où il a siégé aux côtés de figures majeures comme Karl-Heinz Rummenigge et Nasser Al-Khelaïfi. Mais ceux qui rêvent de millions qataris à Bruxelles seront déçus : de nouveaux investisseurs ne font (pour l’instant) pas partie du plan. La reconstruction devra venir d’une gestion saine et d’un projet sportif clair, dont Bornauw sera le principal responsable.

Décisions immédiates à prendre : un profil à la Overmars

D’importantes décisions s’imposent déjà. Qu’adviendra-t-il de l’entraîneur Besnik Hasi ? Et Olivier Renard restera-t-il en poste comme directeur sportif ? Les prochaines semaines, avec Bruges, l’Union, La Louvière et Genk au programme, seront déterminantes. Renard sait que son avenir est incertain, d’autant plus que Coucke et Verschueren rêvent d’un “profil à la Overmars” pour diriger le secteur sportif, écrit La Dernière Heure.

Sur le plan politique aussi, le ton change. Vandenhaute conserve, via Mauvavie, une minorité de blocage, mais son influence s’amenuise. Verschueren veut ramener de la stabilité et prône un championnat à 16 clubs avec Play-Offs, contrairement au projet de Vandenhaute qui en prévoit 18.

Reste à voir si le duo Verschueren–Bornauw pourra tenir ses promesses. Coucke sait que c’est sa dernière chance de rendre Anderlecht à nouveau grand. Verra-t-on bientôt un effet comparable à celui de Kompany en 2019 ? Ou s’agira-t-il d’une énième réforme sans lendemain ? Le ballon est désormais dans le camp des nouveaux dirigeants. Et il roule d’emblée vers le plus gros défi possible.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

15:30
Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

13:30
"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

15:00
Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

14:00
"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

11:00
Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

13:00
"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

12:40
Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

10:30
Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

Retrouvailles pour Rik De Mil : quand Romeo Vermant et Lucas Stassin luttaient pour une place en pointe

11:45
Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

12:00
1
Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

07:40
Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

12:20
Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

11:30
Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

10:00
1
Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

22:40
L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

09:30
Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

09:00
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

08:30
Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

08:02
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

21:00
Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

07:00
Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

07:20
🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

06:30
Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

22:58
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

22:20
David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

21:20
Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

22:00
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel" Interview

Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

20:40
Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

21:40
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved