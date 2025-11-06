Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht
Photo: © photonews
Avec l'arrivée de la nouvelle direction, Olivier Renard est à un tournant de son aventure au RSC Anderlecht. Dans les deux prochains mois, le directeur sportif des Mauves ne pourra pas vraiment se louper.

Nous avions déjà écrit que la position d’Olivier Renard n’était pas la plus stable du Lotto Park. Le directeur sportif fait en effet partie du cercle proche de Wouter Vandenhaute et pourrait subir le changement de direction qui se tiendra à la mi-novembre, au même titre que Besnik Hasi.

De plus, le mercato estival de Renard n’a pas vraiment été un succès. En d’autres termes, il n’y a pas de place pour une erreur lors du prochain mercato hivernal.

Faire le nettoyage est nécessaire

Olivier Renard a notamment du travail de dégraissage à effectuer. Avec, entre autres, Majeed Ashimeru, Thomas Foket, Alexis Flips et Mats Rits, Anderlecht supporte encore plusieurs millions d’euros de masse salariale pour des joueurs devenus superflus.

Mais une solution devra sans doute aussi être trouvée pour certaines recrues estivales. La situation de Cedric Hatenboer est loin d’être idéale. Un prêt, voire un transfert définitif, semble s’imposer. Mais combien Anderlecht pourra-t-il récupérer sur les deux millions d’euros investis ?

Des "panic-buy" à écarter ?

Pour Mihajlo Ilic et Yasin Özcan non plus, un séjour prolongé à Bruxelles ne semble pas envisageable. Les deux joueurs prêtés coûtent cher, mais apparaissent de plus en plus comme des transferts de panique qui n’apportent rien. Un retour respectivement à Bologne FC 1909 et Aston Villa ?

Enfin, Yari Verschaeren est toujours présent à Neerpede. Le joueur formé au club dispose d’un contrat qui arrive à échéance. Olivier Renard pourra-t-il le convaincre de signer une nouvelle entente à des conditions nettement réduites ? Ou partira-t-il pour une somme dérisoire — dans le meilleur des cas, comme Theo Leoni ? Un ensemble de dossiers sur lequel on pourra juger Olivier Renard... s'il est encore en poste.

