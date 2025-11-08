"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance
Photo: © photonews

Semaine de rêve pour Carlos Forbs, auteur d'un doublé contre Barcelone avant d'être appelé pour la première fois avec le Portugal.

Tout va très vite dans le football et Carlos Forbs en est la preuve. Mercredi soir, l’ailier du Club de Bruges a vécu une soirée magique face au FC Barcelone en Ligue des champions, avec deux buts et une passe décisive. Quelques jours plus tard, il apprend sa première sélection avec le Portugal.

Roberto Martinez l’a appelé pour les derniers matchs de qualification du Mondial 2026. Une grande première pour lui, qui n’avait joué qu’avec les équipes U19 et U21 du pays.

Flop à l'Ajax

La saison passée, son passage à l’Ajax avait tourné au cauchemar. Prêté à Wolverhampton, il n’avait pas convaincu. Bruges a décidé de lui offrir une seconde chance cet été en déboursant six millions d’euros.

En apprenant sa sélection, le jeune ailier n’en revenait pas. "Je ne m’y attendais pas. C’est un rêve devenu réalité, je ne peux pas décrire ce que je ressens en ce moment", a-t-il confié.

Martinez a salué sa forme du moment. "La décision a été prise jeudi. Forbs est au meilleur de sa forme. Nous le suivons depuis le début de la saison, mais marquer deux buts et faire une passe décisive contre Barcelone aide, bien sûr", a expliqué le sélectionneur sur Cabine Desportiva.

