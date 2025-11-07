Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

Comme Rudi Garcia, Roberto Martinez a rendu sa liste dans l'après-midi au Portugal. Un joueur de notre compétition est appelé pour la première fois.

Roberto Martinez est sous le feu des critiques au Portugal. Notre ancien sélectionneur est décrié pour le jeu stéréotypé pratiqué par la Seleção et ses choix, qualifiés d'incohérents. Ce ne sont pas les derniers matchs (victoire 1-0 contre l'Irlande et partage 2-2 contre la Hongrie) qui ont arrangé son cas.

Mais derrière son conservatisme, l'entraîneur espagnol offre toutefois sa chance à un petit nouveau. Et il évolue dans le championnat belge : c'est en effet Carlos Forbs qui a reçu la première convocation de sa jeune carrière.

Dans une forme étincelante

Une récompense méritée : l'ailier du Club de Bruges ne fait que monter en puissance, il a d'ailleurs livré un match XXL contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (deux buts, un assist et un titre d'homme du match à la clé).

L'occasion pour le joueur de se remontrer au grand jour au football portugais. Le natif de Sintra a en effet quitté le pays à seulement dix ans pour rejoindre le centre de formation de Manchester City, où l'Ajax a été le chercher pour 14 millions d'euros il y a deux ans.

Carlos Forbs était toutefois régulièrement sélectionné avec les U19 puis les U21 portugais, il a cette fois l'occasion de poursuivre sur sa lancée avec les 'grands'. En profitera-t-il pour marquer des points en vue de la Coupe du Monde ?