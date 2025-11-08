"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Adriano Bertaccini est remis de sa blessure au genou. Après un début de saison compliqué à Anderlecht, l'attaquant retrouve sa place.

"Quand on m’a dit que j’allais être absent pendant deux mois, mon monde s’est presque écroulé", raconte Adriano Bertaccini dans Het Laatste Nieuws. "J’ai pleuré. Les premiers jours, j’étais au bord de la dépression."

La blessure a été un coup dur, surtout après son transfert. "J’avais l’impression d’abandonner le club, alors qu’il venait de dépenser cinq millions pour moi. Vous n’imaginez pas à quel point je voulais réussir. Il y a quatre ans, je jouais chez les amateurs de Thes. Plus personne ne croyait en moi. Je ne me donnais plus que dix pour cent de chances de devenir pro."

Thorgan Hazard, sans aucun doute le meilleur

Contre Malines, Bertaccini a débuté pour la première fois aux côtés de Thorgan Hazard et Mihajlo Cvetkovic. "Ça s’est bien passé. Cvetkovic est un vrai numéro neuf, et moi je suis meilleur quand je joue derrière lui. À Dender, j’étais seul en pointe, mais ce n’est pas ma position préférée. À Anderlecht, un numéro neuf ne doit pas seulement marquer, il doit rendre les autres meilleurs. Et ça marche mieux à deux."

L'ancien joueur du STVV est fan de Thorgan. "C’est mon guide sur le terrain. Quand on a le ballon, je regarde toujours où il est. Ses déplacements me montrent la direction à prendre. C’est sans aucun doute le meilleur joueur avec qui j’ai joué."

À nouveau les mêmes devant ? "Ça dépend du coach. Mais avec Cvetkovic, Hazard, Angulo et moi, on a vraiment de quoi construire quelque chose de solide devant."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (09/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Adriano Bertaccini

Plus de news

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

10:30
Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

Le nouveau grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

07:40
Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

10:00
1
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

08:30
Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

22:40
L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

09:30
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

09:00
Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

08:02
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

21:00
Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

Le nouveau phénomène du Standard fait parler de lui à l'international : "C'est un attaquant très intéressant"

07:00
Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise

07:20
🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

06:30
Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

Zulte Waregem freiné par la lanterne rouge : la RAAL et le Standard peuvent en profiter dès ce weekend

22:58
Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

22:20
David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

21:20
Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

22:00
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel" Interview

Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

20:40
Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

21:40
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

12:00
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00
🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

17:30
"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

17:00
"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

18:00
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

12:40
"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

15:30
1
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

16:00
Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond Interview

Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond

14:15
"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

15:00
"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved