"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

Adriano Bertaccini est remis de sa blessure au genou. Après un début de saison compliqué à Anderlecht, l'attaquant retrouve sa place.

"Quand on m’a dit que j’allais être absent pendant deux mois, mon monde s’est presque écroulé", raconte Adriano Bertaccini dans Het Laatste Nieuws. "J’ai pleuré. Les premiers jours, j’étais au bord de la dépression."

La blessure a été un coup dur, surtout après son transfert. "J’avais l’impression d’abandonner le club, alors qu’il venait de dépenser cinq millions pour moi. Vous n’imaginez pas à quel point je voulais réussir. Il y a quatre ans, je jouais chez les amateurs de Thes. Plus personne ne croyait en moi. Je ne me donnais plus que dix pour cent de chances de devenir pro."

Thorgan Hazard, sans aucun doute le meilleur

Contre Malines, Bertaccini a débuté pour la première fois aux côtés de Thorgan Hazard et Mihajlo Cvetkovic. "Ça s’est bien passé. Cvetkovic est un vrai numéro neuf, et moi je suis meilleur quand je joue derrière lui. À Dender, j’étais seul en pointe, mais ce n’est pas ma position préférée. À Anderlecht, un numéro neuf ne doit pas seulement marquer, il doit rendre les autres meilleurs. Et ça marche mieux à deux."

L'ancien joueur du STVV est fan de Thorgan. "C’est mon guide sur le terrain. Quand on a le ballon, je regarde toujours où il est. Ses déplacements me montrent la direction à prendre. C’est sans aucun doute le meilleur joueur avec qui j’ai joué."





À nouveau les mêmes devant ? "Ça dépend du coach. Mais avec Cvetkovic, Hazard, Angulo et moi, on a vraiment de quoi construire quelque chose de solide devant."