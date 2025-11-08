Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Furieux après son remplacement contre Malines, Adriano Bertaccini reconnaît son erreur. L'attaquant d'Anderlecht a présenté ses excuses.

Le week-end dernier, Adriano Bertaccini s’est fait remarquer, mais pas pour les bonnes raisons. Remplacé à la 58e minute contre Malines, l’attaquant mauve était furieux. Il avait quitté le terrain sans saluer le banc.

Dans un entretien pour le journal Le Soir, Bertaccini a tenu à clarifier les choses. "Il faut comprendre, les joueurs ont tous envie de rester sur la pelouse. Surtout après 58 minutes. Mais ce sont des choses qui arrivent, j'ai présenté mes excuses aux personnes concernées donc pour moi c'est de l'histoire ancienne. Ce sont des choses qui arrivent une fois mais pas deux."

Aucune victoire sur les sept derniers matchs contre Bruges

L'attaquant de 25 ans préfère se concentrer sur la suite et notamment sur le grand rendez-vous du week-end. "C'est un très gros match, un match très important. On connaît la qualité de Bruges donc c'est à nous de tout faire pour l'emporter", a-t-il ajouté, conscient de l’enjeu du Topper prévu au Lotto Park dimanche à 13h30.

Bertaccini a évoqué sa complicité avec Cvetkovic, un duo qui a bien fonctionné lors de la dernière rencontre. "On a vu que la relation entre Cvetkovic et moi s'est bien passée et on va essayer de le refaire ce week-end."





Satisfait de son évolution, l’attaquant est lucide sur le travail qu’il lui reste à accomplir. "Si je prends les matchs que j'ai faits, je trouve que pour le moment ça va. Je dois donner beaucoup plus au club."