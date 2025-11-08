Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"
Photo: © photonews

Parti d'Anderlecht après seulement 14 matchs en Challenger Pro League, Ethan Butera commence enfin à obtenir du temps de jeu avec le Jong Ajax. En fin de contrat, le défenseur central de 19 ans se trouve à un tournant de sa jeune carrière.

Ethan Butera a débuté le football au RWDM, mais il a passé la majeure partie de sa formation au Sporting d’Anderlecht. En septembre 2023, le défenseur central a quitté la capitale belge pour rejoindre l’Ajax Amsterdam, qui a déboursé 1,5 million d’euros pour un joueur ayant disputé 14 matchs avec les RSCA Futures en Challenger Pro League.

Depuis, la progression de l’ancien international U17 ne s’est pas concrétisée. D’abord intégré au noyau U19, puis U21 des Ajacides, son temps de jeu est resté limité et il n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire.

Cette saison, Ethan Butera a pris part à sept rencontres avec le Jong Ajax, en deuxième division, pour un total de 383 minutes. Non présent dans l’effectif au début de la saison, il a été titularisé à quatre reprises et est entré en jeu trois fois.

En fin de contrat à l'Ajax, Ethan Butera attend de voir ce que l'avenir va lui réserver

Ayant signé un contrat de trois ans à son arrivée aux Pays-Bas, Ethan Butera entame sa dernière année avec l’Ajax Amsterdam, qui ne l’a pas encore prolongé mais y réfléchit.

De son côté, le joueur de 19 ans s’est exprimé sur sa situation contractuelle au micro de Keuken Divisie Interviews après le match nul entre le Jong Ajax et le FC Dordrecht (0-0), au cours duquel il a disputé 85 minutes. Il a légèrement éludé la question, préférant la reporter à plus tard.

"Je n’y pense pas, je me concentre sur ma progression. Pour progresser, j’ai aussi besoin de beaucoup jouer avec le Jong Ajax. J’ai la chance de jouer régulièrement en ce moment, et pour le reste, on verra ce que l’avenir nous réserve", a-t-il déclaré.

