Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond
Photo: © photonews

Vincent Euvrard est une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs pour le déplacement du Standard à Saint-Trond. Voici la composition probable des Rouches.

Après trois victoires en quatre matchs, le Standard se déplace sur la pelouse synthétique de Saint-Trond ce dimanche après-midi (16h). Vincent Euvrard devra toutefois composer sans plusieurs joueurs importants.

Comme face au Sporting Charleroi, Marlon Fossey est blessé, tandis qu’Henry Lawrence est dans le groupe mais ne peut pas encore commencer. Ibrahim Karamoko pourrait donc être reconduit au poste de latéral droit, aux côtés de Josué Homawoo, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr dans la défense.

Le risque Nayel Mehssatou

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont également absents, mais Nayel Mehssatou fait son retour. Le Chilien pourrait accompagner Hakim Sahabo, même si le relancer sur un terrain synthétique après une blessure reste risqué. Si Vincent Euvrard hésite, Léandre Kuavita pourrait débuter.

Sur les côtés, Adnane Abid et Rafiki Saïd, en forme, devraient conserver leur place. Au poste de numéro 10, Mohammed El Hankouri sera reconduit après sa bonne prestation face aux Zèbres et devra alimenter Thomas Henry en pointe.

Composition probable du Standard à Saint-Trond : Epolo – Karamoko, Homawoo, Hautekiet, Mohr – Mehssatou (Kuavita), Sahabo – Abid, El Hankouri, Saïd – Henry.

Vincent Euvrard

