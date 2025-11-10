📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

La star argentine Lionel Messi a fait son retour sur la pelouse du Camp Nou. L'octuple Ballon d'Or a partagé sur Instagram des photos prises sur le terrain, accompagnées d'un message. La légende du club est entrée secrètement dans l'enceinte de son ancienne équipe.

Revenir dans ce stade est évidemment particulier pour lui, qui y a évolué durant de longues années et où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur. De 2000 jusqu’à 2021, il a évolué sous les couleurs du FC Barcelone avant de quitter le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain, puis l’Inter Miami.

"Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque de toute mon âme. Un endroit où j’ai été immensément heureux, où vous m’avez fait sentir mille fois la personne la plus heureuse du monde," écrit la star du ballon rond.

Un retour au FC Barcelone ?

Avant d’évoquer un futur retour dans le club catalan : "J’espère qu’un jour, je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n’ai jamais pu le faire…"

En raison de problèmes financiers, il avait été forcé de quitter le FC Barcelone en 2021. C’est en larmes qu’il avait fait ses adieux avant de rejoindre la capitale française pour poursuivre sa carrière. Il est désormais joueur de l’Inter Miami depuis juillet 2023.

Récemment, il a prolongé son aventure jusqu’en décembre 2028. Messi n’est donc visiblement pas encore prêt à raccrocher les crampons de si tôt. Il devrait lui rester encore quelques années devant lui !