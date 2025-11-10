📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"
Deviens fan de Argentine! 57

La star argentine Lionel Messi a fait son retour sur la pelouse du Camp Nou. L'octuple Ballon d'Or a partagé sur Instagram des photos prises sur le terrain, accompagnées d'un message. La légende du club est entrée secrètement dans l'enceinte de son ancienne équipe.

Revenir dans ce stade est évidemment particulier pour lui, qui y a évolué durant de longues années et où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur. De 2000 jusqu’à 2021, il a évolué sous les couleurs du FC Barcelone avant de quitter le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain, puis l’Inter Miami.

"Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque de toute mon âme. Un endroit où j’ai été immensément heureux, où vous m’avez fait sentir mille fois la personne la plus heureuse du monde," écrit la star du ballon rond.

Un retour au FC Barcelone ?

Avant d’évoquer un futur retour dans le club catalan : "J’espère qu’un jour, je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n’ai jamais pu le faire…"

En raison de problèmes financiers, il avait été forcé de quitter le FC Barcelone en 2021. C’est en larmes qu’il avait fait ses adieux avant de rejoindre la capitale française pour poursuivre sa carrière. Il est désormais joueur de l’Inter Miami depuis juillet 2023.

Récemment, il a prolongé son aventure jusqu’en décembre 2028. Messi n’est donc visiblement pas encore prêt à raccrocher les crampons de si tôt. Il devrait lui rester encore quelques années devant lui !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Argentine
Lionel Messi

Plus de news

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
3
"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

20:00
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
1
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ? Edito

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

18:40
Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

18:20
4
Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

18:00
Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
1
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
1
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
1
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved