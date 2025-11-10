Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

L'équipe du week-end était-elle le RSC Anderlecht ? Les Mauves placent en tout cas trois joueurs dans le onze, mais Charleroi est également bien représenté.

Gardien de but

Si son équipe avait égalisé, Nordin Jackers méritait une place dans le onze pour ses nombreux arrêts. Mais si Bruges n'y est pas parvenu, c'est grâce à Colin Coosemans, auteur d'un arrêt crucial en toute fin de rencontre.

Défenseurs

Devant lui, Marco Kana a peut-être livré son meilleur match pour Anderlecht, et mérite donc sa place (Hey mérite quant à lui mention pour sa prestation très intéressante, notamment à la relance). À ses côtés, on notera le match de Luc Marijnissen, buteur et solide défensivement pour Dender.

Au back gauche, Tiago Araujo a été très bon pour La Gantoise face au KRC Genk, amenant énormément offensivement, dont une passe décisive. Enfin, Taiga Hata, aligné au back droit avec Saint-Trond, a été l'un des meilleurs Canaris face au Standard.





Milieu de terrain

Troisième et dernier Mauve & Blanc de ce onze, Nathan De Cat, au pré-assist sur le but, a été particulièrement inspiré juste avant de se rendre à la Coupe du Monde U17. Là aussi, l'un de ses meilleurs matchs avec Anderlecht.

Yacine Titraoui a encore une fois été le métronome du Sporting Charleroi qui renoue avec la victoire. Enfin, Rob Schoofs, auteur d'un match référence pour l'Union, a été l'un des points positifs d'une équipe peu inspirée contre Malines, ses anciennes couleurs.

Attaquants

Dans un système en 4-3-1-2 sans ailiers, on décide de placer Patrick Pflücke derrière les deux attaquants. Lui aussi ancien de Malines, le Carolo a brillé face à Westerlo et est décidément une très bonne pioche cette saison pour les Zèbres.

S'il n'y a pas de quatrième anderlechtois dans ce onze, Keisuke Goto y figure toutefois : le transfuge de Neerpede a marqué un but "et demi" face au Standard et s'épanouit pleinement à STVV. Il est accompagné de Sory Kaba, buteur pour OHL qui enchaîne.

Le onze :

Coosemans / Araujo - Kana - Marijnissen - Hata / De Cat - Titraoui - Schoofs / Pflücke - Goto - Kaba