La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

Photo: © photonews

Les U17 belges disputent actuellement la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar. La phase de groupes est désormais terminée et l'on connaît désormais l'adversaire des jeunes joueurs belges pour la suite de la compétition.

Les Diablotins ont terminé deuxièmes de leur groupe. Ils se sont inclinés 2-3 face à l’Argentine, ont battu les Fidji 7-0, puis la Tunisie 2-0. Ils ont donc pris 6 points sur 9, avec une très belle différence de buts de +8.

Nathan De Cat et Jorthy Mokio rejoignent notamment la sélection de Bob Browaeys. Il restait donc à connaître la route que les jeunes Diables allaient devoir emprunter pour espérer atteindre la finale : un tirage favorable ou piégeux ?

Le sort ne leur a pas été très favorable. Ils ont finalement terminé cinquièmes parmi les douze deuxièmes de groupe, ce qui les oblige à affronter la quatrième meilleure deuxième équipe en seizièmes de finale : le Portugal, qui a fait légèrement mieux en phase de groupes.

Huitièmes de finale contre l’Argentine ?

Les équipes occupent les 16e et 17e places du classement général des 32 qualifiés. Cela signifie qu’en huitièmes de finale, le vainqueur pourrait affronter une tête de série.

Et cette équipe n’est autre que… l’Argentine, encore une fois, qui a réalisé un sans-faute avec 9 points sur 9 et une différence de buts de +9. Les Sud-Américains devront cependant d’abord passer l’obstacle du moins bon des meilleurs troisièmes, le Mexique.

En cas de qualification, les U17 pourraient affronter en quart de finale l’Irlande, la Corée du Nord, la Suisse ou le Canada. En demi-finale, le Brésil ou la France pourraient ensuite se dresser sur leur route.

Nathan De Cat

