OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Charles De Ketelaere à l'Atalanta
L'information est désormais officiellement confirmée : Raffaele Palladino est le nouvel entraîneur de l'Atalanta. Le club italien a annoncé sa nomination ce mardi après-midi.

Un peu moins de 24 heures après l'annonce du limogeage d'Ivan Jurić suite à un début de saison décevant, le nom de son remplaçant est déjà connu. Raffaele Palladino est un entraîneur de 41 ans qui a déjà de solides expériences professionnelles sur les bancs italiens avec l'équipe première de Monza et de la Fiorentina.

Comme attendu, il a bel et bien paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2027. L'ancien footballeur devenu désormais entraîneur se lance dans son troisième défi au sein d'un club professionnel. Il comptabilise déjà un total de 126 rencontres en professionnel en tant que coach, 73 avec Monza et 53 avec la Fiorentina.

D'autres nouvelles têtes

Charles De Ketelaere et ses coéquipiers découvriront également d'autres nouvelles têtes au sein du staff, dont un nouvel entraîneur adjoint. Il s'agit de Stefano Citterio, déjà présent aux côtés de Raffaele Palladino à Monza et à la Fiorentina.

Fabio Corabi (préparateur physique), Nicola Riva (assistant préparateur physique), Andrea Ramponi (analyste vidéo) et Mattia Casella (analyste vidéo) accompagnent également le nouveau coach, précise l'Atalanta.

Déjà au club, Cristian Raimondi (collaborateur technique), Marco Savorani (entraîneur des gardiens), Sabino Oliva (assistant entraîneur des gardiens), Marcello Iaia (analyste des performances), Stefano Brambilla (analyste vidéo) et Andrea Vigni (assistant préparateur physique) restent de leur côté bel et bien en place.

"La famille Percassi, la famille Pagliuca et tout le club souhaitent la bienvenue à Mister Raffaele Palladino et à ses collaborateurs au sein de la grande famille nerazzurra", conclut la Dea dans son communiqué.

