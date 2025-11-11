Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

Jérémy Doku a livré une prestation exceptionnelle contre Liverpool. Parfois critiqué pour sa régularité et son faible apport statistique, il s'est défendu au micro du Manchester Evening News.

Jérémy Doku a livré une prestation cinq étoiles, la meilleure de sa saison, avec Manchester City contre Liverpool ce week-end. Le Diable Rouge a impressionné tant ses adversaires que son entraîneur, Pep Guardiola.

Quand il est dans cet état de forme, le joueur de 23 ans est exceptionnel. Mais sa régularité reste parfois pointée du doigt, comme le montrent ses statistiques : un but et trois passes décisives en Premier League, trois buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues.

"Je ne suis pas un joueur qui va analyser un match et dire : 'Tu n’as pas marqué, tu n’as pas fait de passe décisive, tu as fait un mauvais match'. Je ne suis pas ce genre de joueur", s’est-il défendu au micro du Manchester Evening News.

Ne pas marquer ne signifie pas faire un mauvais match pour Jérémy Doku

"Pour moi, un mauvais match, c'est un match où je ne touche pas le ballon, où je ne suis pas efficace ou où je perds beaucoup de ballons. Si je n'avais pas marqué [contre Liverpool], aurais-je dit que c'était un mauvais match ? Non, j'aurais dit que c'était un bon match. C'est ma façon de penser et ça le restera."





Ne pas se montrer décisif sur le plan statistique ne signifie donc pas faire un mauvais match pour Jérémy Doku. Sa présence dans les derniers mètres lui avait été reprochée au début de sa carrière, mais ce problème est aujourd’hui bien réglé.