La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League s'est réunie ce mercredi pour discuter notamment du sujet de l'accord avec le diffuseur, DAZN. Et... rien n'a été décidé.

En plus du dossier de la place de Wouter Vandenhaute au sein du Conseil d'Administration de la Pro League, le principal dossier au programme de l'assemblée générale de ce mercredi était bien sûr le conflit opposant le diffuseur DAZN et les clubs.

Mais alors que tout le monde espérait un dénouement cette semaine, il s'avère, rapporte Het Laatste Nieuws, qu'aucune décision n'a été prise pour l'instant. Les nouvelles négociations qui ont eu lieu ces dernières semaines n'ont pas amené d'avancée.

Peu de dossiers ont avancé

La Pro League se réfère donc une fois de plus à l'appel d'offres, selon Het Laatste Nieuws, et affirme que DAZN doit respecter ses obligations contractuelles. Lorin Parys, CEO de la Pro League, a déclaré que les discussions avec DAZN devaient continuer.

Et qu'en est-il du format de la compétition ? L'affaire est connue : les Francs Borains, Lokeren et Seraing se sont tournés vers l'Autorité belge de la Concurrence (BMA) et vers le BAS. Ils ne sont pas d'accord avec un quota d'équipes U23 dans la Challenger Pro League.

Récemment, La Gantoise, entre autres, s'est également impliqué dans ce dossier, Sam Baro, propriétaire des Buffalos, souhaitant que les Playoffs soient maintenus. Mais la Pro League n'a pas encore pris position, et le dossier n'a pas été ouvert.