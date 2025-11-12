La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Pro League s'est réunie ce mercredi pour discuter notamment du sujet de l'accord avec le diffuseur, DAZN. Et... rien n'a été décidé.

En plus du dossier de la place de Wouter Vandenhaute au sein du Conseil d'Administration de la Pro League, le principal dossier au programme de l'assemblée générale de ce mercredi était bien sûr le conflit opposant le diffuseur DAZN et les clubs.

Mais alors que tout le monde espérait un dénouement cette semaine, il s'avère, rapporte Het Laatste Nieuws, qu'aucune décision n'a été prise pour l'instant. Les nouvelles négociations qui ont eu lieu ces dernières semaines n'ont pas amené d'avancée.

Peu de dossiers ont avancé 

La Pro League se réfère donc une fois de plus à l'appel d'offres, selon Het Laatste Nieuws, et affirme que DAZN doit respecter ses obligations contractuelles. Lorin Parys, CEO de la Pro League, a déclaré que les discussions avec DAZN devaient continuer. 

Et qu'en est-il du format de la compétition ? L'affaire est connue : les Francs Borains, Lokeren et Seraing se sont tournés vers l'Autorité belge de la Concurrence (BMA) et vers le BAS. Ils ne sont pas d'accord avec un quota d'équipes U23 dans la Challenger Pro League.

Récemment, La Gantoise, entre autres, s'est également impliqué dans ce dossier, Sam Baro, propriétaire des Buffalos, souhaitant que les Playoffs soient maintenus. Mais la Pro League n'a pas encore pris position, et le dossier n'a pas été ouvert. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Lokeren

Plus de news

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
1
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00
Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

14:20
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30
Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

10:30
Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

12:40
Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

13:00
Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

12:00
Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

12:20
Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

07:40
🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

11:20
Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

11:40
Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

11:00
Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

09:00
Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

10:00
Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

09:30
Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

08:30
Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

07:20
1
Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

08:00
Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

07:00
Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai" Interview

Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai"

06:00
À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

06:30
"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

22:30
"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

23:00
La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

22:00
Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

21:40
"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

20:20
"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

21:20
Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved