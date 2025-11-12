Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Le dernier entre Zulte Waregem et Courtrai en D1A remonte déjà au printemps 2023. Après le match, les choses avaient complètement dérapé et une bagarre avait éclaté. Un jugement vient d'être rendu.

Depuis cet été, Zulte Waregem évolue en Jupiler Pro League, et a croisé son rival courtraisien, relégué en Challenger Pro League. Pour trouver trace d'un derby flandrien entre les deux équipes, il faut donc remonter au printemps 2023.

À l'époque, la situation avait dégénéré à l'issue de la rencontre. Un jeune homme de Wevelgem avait été agressé dans le parking de la Place du Théâtre de Courtrai par un homme de 25 ans de Zwevegem.

La victime a subi une commotion cérébrale et une hémorragie cérébrale et a été conduite à l'hôpital par quelques-uns de ses amis.

Pas un supporter de KV Courtrai ?

Le tribunal a désormais condamné l'accusé à une peine de prison de cinq mois avec sursis et à une amende de 400 euros avec sursis. Pour que la peine reste avec sursis, il devra respecter certaines conditions pendant trois ans.

La victime a reçu une provision pour dédommagement de 500 euros, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Le procureur a mentionné que le derby entre Courtrai et Zulte Waregem était toujours sous tension, mais l'avocat de l'accusé a surpris, assurant que son client n'était "absolument pas un supporter de football".