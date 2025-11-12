Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le dernier entre Zulte Waregem et Courtrai en D1A remonte déjà au printemps 2023. Après le match, les choses avaient complètement dérapé et une bagarre avait éclaté. Un jugement vient d'être rendu.

Depuis cet été, Zulte Waregem évolue en Jupiler Pro League, et a croisé son rival courtraisien, relégué en Challenger Pro League. Pour trouver trace d'un derby flandrien entre les deux équipes, il faut donc remonter au printemps 2023.

À l'époque, la situation avait dégénéré à l'issue de la rencontre. Un jeune homme de Wevelgem avait été agressé dans le parking de la Place du Théâtre de Courtrai par un homme de 25 ans de Zwevegem. 

La victime a subi une commotion cérébrale et une hémorragie cérébrale et a été conduite à l'hôpital par quelques-uns de ses amis.

Pas un supporter de KV Courtrai ?

Le tribunal a désormais condamné l'accusé à une peine de prison de cinq mois avec sursis et à une amende de 400 euros avec sursis. Pour que la peine reste avec sursis, il devra respecter certaines conditions pendant trois ans.

La victime a reçu une provision pour dédommagement de 500 euros, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Le procureur a mentionné que le derby entre Courtrai et Zulte Waregem était toujours sous tension, mais l'avocat de l'accusé a surpris, assurant que son client n'était "absolument pas un supporter de football". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
KV Courtrai

Plus de news

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

18:20
1
Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

15:40
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
2
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00
Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

14:20
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30
Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

12:40
Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

13:00
Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

12:00
Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

12:20
🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

11:20
Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

11:40
Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

10:30
Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

11:00
Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

09:00
Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

10:00
Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

09:30
Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

08:30
Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

07:20
1
Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

08:00
Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

07:00
Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

07:40
Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai" Interview

Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved