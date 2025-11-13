Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

L'avenir du football belge à la télévision reste incertain. DAZN n'a toujours pas trouvé d'accord avec les opérateurs télécoms, mais une solution préférentielle claire est désormais sur la table après des discussions avec la Pro League.

Il y a maintenant un peu plus de clarté concernant toute la situation autour de DAZN. Le service de streaming britannique n'a pas encore trouvé d'accord avec les opérateurs de télécommunications et ne peut donc pas non plus honorer son contrat.

La Pro League a négocié avec DAZN. Trois options concrètes ont été envisagées. La première option est que DAZN continue simplement d'exécuter le contrat comme prévu, mais il se pourrait qu'ils arrêtent la diffusion d'eux-mêmes en raison des lourdes pertes.

Des discussions enfin constructives

Option deux : les clubs choisissent eux-mêmes de résilier le contrat, bien qu'il soit peu probable que quelqu'un d'autre puisse mettre 84 millions d'euros sur la table, ce qui rendrait encore un peu plus orphelins les amateurs de football belge.

Enfin, il y avait une troisième option impliquant des négociations avec des opérateurs de télécommunications qui pourraient éventuellement reprendre le contrat. Lors de l'Assemblée Générale de la Pro League, les clubs ont exprimé leur préférence pour la troisième option, rapporte Het Nieuwsblad.

DAZN a également une préférence pour cette solution. Des discussions sont toujours en cours avec Proximus et elles se dérouleraient de manière 'constructive'. Quoi qu'il en soit, DAZN est déterminé à diffuser jusqu'au bout la D1A et la D1B pour ne pas laisser tomber ses abonnés.