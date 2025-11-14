La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro
Photo: © photonews
La Gantoise a clôturé la saison 2024-2025 dans le vert, comme l'année précédente. Le plan de relance du nouveau propriétaire Sam Baro, qui vise à diminuer les coûts du club, porte ses fruits.

La Gantoise occupe actuellement la cinquième place de la Jupiler Pro League, même si ses supporters ne sont pas vraiment enthousiasmés par le jeu proposé par les troupes d'Ivan Leko. En dehors du terrain, en revanche, l'ambiance est bien meilleure.

En effet, Het Laatste Nieuws annonce ce vendredi dans le nord du pays que le club a dégagé un bénéfice net de 1,8 million d'euros lors de l'exercice 2024-2025. Les Buffalos affichent des résultats positifs pour la deuxième année consécutive.

Le plan de relance de Sam Baro porte ses fruits à La Gantoise

Au cours de la saison 2023-2024, les Gantois avaient dégagé un bénéfice net de 4 millions d'euros. Après des années difficiles, le retour à une balance positive montre la bonne gestion du nouveau propriétaire du club, Sam Baro.

La saison dernière, le chiffre d'affaires total du club s'est élevé à 88,8 millions d'euros. Les charges d'exploitation ont diminué de sept millions d'euros, ce qui est remarquable mais pas vraiment étonnant, compte tenu de la volonté de Sam Baro de réduire les coûts du club.

De plus, la masse salariale a été réduite de trois millions d'euros par an. La Gantoise se relance de la bonne manière sur le plan financier et pourra rapidement se montrer de plus en plus ambitieuse, tout en gardant le réalisme qui a manqué par le passé, notamment après la belle campagne de Ligue des Champions d'il y a dix ans.

La Gantoise

