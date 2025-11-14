Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

Dick Advocaat et Stanley Menzo, bien connus en Belgique, sont sur le point de qualifier leurs équipes respectives pour la Coupe du monde 2026, avec Curaçao et le Suriname. Il s'agirait de deux exploits majeurs.

Les qualifications à la Coupe du monde se déroulent actuellement dans toutes les régions du globe. En Amérique centrale, on assiste à des surprises… avec une légère touche noir-jaune-rouge.

Commençons par Curaçao, entraîné par l'ancien sélectionneur des Diables, Dick Advocaat. L'île s'est imposée 0-7 aux Bermudes cette nuit et a pris la première place de son groupe à une petite journée de la fin des qualifications.

En effet, son rival pour la qualification, la Jamaïque, a été accroché à Trinité-et-Tobago. Avec un point d'avance, Curaçao n'aura besoin que d'un point lors de son dernier match… en Jamaïque, pour décrocher sa toute première participation à une Coupe du monde.

Dick Advocaat et Stanley Menzo à la Coupe du monde ?

Le Suriname, entraîné par Stanley Menzo, ancien gardien de l'Ajax, du Lierse et des Girondins de Bordeaux, vient également de faire un grand pas vers la qualification en s'imposant 4-0 face au Salvador.

Le Suriname se retrouve à égalité avec le Guatemala, battu cette nuit par le Panama. La dernière journée opposera le Guatemala et le Suriname pour un billet direct à la Coupe du monde 2026. Le vainqueur participera pour la première fois à la phase finale d’un Mondial.

Si Curaçao et le Suriname se qualifient, ce serait également une première : quatre pays dont le néerlandais fait partie des langues officielles seraient présents, avec les Pays-Bas et la Belgique.