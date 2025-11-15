Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Depuis l'été, le Club de Bruges et La Gantoise sont intéressés par Million Manhoef, de Stoke City. Le prix demandé par le club anglais est toutefois particulièrement élevé.

L'intérêt porté à Million Manhoef n'est pas nouveau. Cet été déjà, le Club de Bruges et La Gantoise étaient désireux de recruter l'ailier droit de 23 ans évoluant à Stoke City.

Auteur de quatre buts et d'une passe décisive en quinze rencontres de Championship cette saison, l'ancien international espoirs néerlandais attire l'attention, et pas seulement en Belgique. Selon Sportsboom, le Celtic, Burnley et Sheffield United ont déjà inscrit son nom sur leur liste.

Bruges et Gand sur la piste d'un ailier coûteux

En Belgique, c'est une bataille des Flandres qui se dessine pour le recruter, comme en janvier. Si le Celtic serait actuellement l'équipe la mieux placée, Million Manhoef est désireux de franchir un cap dans sa carrière et une aventure en Belgique ne lui déplairait pas.

Cependant, le prix demandé par Stoke City est particulièrement élevé. Alors que l'ailier droit est évalué à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt, le club de Championship réclamait près de onze millions d'euros cet été et ne souhaiterait pas revoir son prix à la baisse.

De son côté, le club anglais aimerait d'abord prolonger le contrat du joueur, qui court actuellement jusqu'au 30 juin 2027, avant de le vendre. Mais il n'est pas dit que Million Manhoef accepte cette prolongation, ce qui pourrait compliquer la position de Stoke City.