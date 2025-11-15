Yves Vanderhaeghe tacle Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert : "À peine le costume enfilé..."

Photo: © photonews
Lors de sa première conférence de presse aux Francs Borains, Yves Vanderhaeghe s'est exprimé sur sa période de disette et sur la nouvelle génération d'entraîneurs arrivant en Belgique. Selon lui, ces derniers reçoivent trop rapidement leur chance.

Revenu pour une courte pige à Courtrai, sans grande réussite, l'hiver dernier, Yves Vanderhaeghe a remplacé Igor De Camargo sur le banc des Francs Borains cette semaine.

Sous ses yeux, le pensionnaire de Challenger Pro League a battu Dender en match amical, mais ce n'est que ce vendredi que l'entraîneur de 55 ans a dispensé son premier entraînement.

Il s'est aussi présenté pour la première fois en conférence de presse, où il a détaillé ce qu'il attendait de sa nouvelle équipe. Il s'est également exprimé sur sa période de disette, lui qui n'avait plus eu la chance de rejoindre un projet à long terme depuis 2022.

Yves Vanderhaeghe estime que les jeunes entraîneurs reçoivent trop vite leur chance

Yves Vanderhaeghe n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, estimant que les nouveaux entraîneurs aujourd'hui reçoivent trop rapidement leur chance et que les entraîneurs expérimentés sont souvent oubliés. Il fait notamment référence à Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et David Hubert.

"De nos jours, ils ont à peine enfilé leur uniforme qu'ils sont déjà en Ligue des Champions", a-t-il lâché, selon la citation de la Dernière Heure, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle, mais d'un constat sur le football belge actuel.

Selon lui, le parcours des anciens entraîneurs, y compris le sien, est trop rapidement oublié. "Je n'oublie pas que, lors de mes premières années comme entraîneur, j'ai disputé quatre fois les barrages de promotion. J'ai déjà accompli de belles choses dans ma carrière", a-t-il déclaré.

Francs Borains
Yves Vanderhaeghe

