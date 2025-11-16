Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le VfB Stuttgart cherche à renforcer son attaque. Selon BILD, Romeo Vermant et Promise David figurent sur la liste du club allemand.

Ce week-end, nous évoquions que Romeo Vermant était sérieusement cité comme candidat à un transfert vers Stuttgart. Vermant a prolongé son contrat avec le Club de Bruges en juin 2025 et est lié au club jusqu’au 30 juin 2028. Sa valeur actuelle est estimée à 8 millions d’euros.

Le fait qu’il soit sous contrat pour plusieurs années signifie qu’un transfert coûterait cher, mais ça ne décourage pas les Allemands. Même si Vermant n’est pas le seul joueur sur leur liste.

Concurrence en Jupiler Pro League

En plus de Vermant, Stuttgart s’intéresse à l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise, Promise David. Le Canadien a signé en juillet 2024 un contrat valable jusqu’au 30 juin 2029. Sa valeur marchande est estimée à environ 13 millions d’euros par Transfermarkt.

Selon BILD, David est une option sérieuse pour le club allemand. Et un montant entre 13 et 20 millions d’euros ne poserait aucun problème à Stuttgart.

Le club allemand étudie plusieurs pistes pour renforcer sa ligne offensive. Outre les joueurs actifs en Belgique, Stuttgart suit des profils en France.