"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Photo: © photonews

Joueur du Standard à 96 reprises en match officiel, Nicolas Raskin est de retour à Sclessin, cette fois sous les couleurs des Diables Rouges. Le Liégeois était présent en conférence de presse dans les travées du stade Maurice-Dufrasne ce lundi.

L'événement est spécial pour Nicolas Raskin. Le Liégeois de naissance, passé par le centre de formation du Standard de Liège et apparu dans son équipe première à 96 reprises en match officiel, est de retour à Sclessin, cette fois dans la peau d'un Diable Rouge. Assis aux côtés de Rudi Garcia en conférence de presse ce lundi, il doit guider la Belgique vers un septième grand tournoi consécutif en battant le Liechtenstein.

"C'est un rêve, quand tu es petit, de représenter la Belgique. J'ai l'occasion de le faire dans un stade dans lequel j'ai grandi depuis petit, c'est un rêve. J'ai hâte que le match commence demain pour pouvoir profiter de l'ambiance à nouveau."

Nicolas Raskin chez les Diables, de zéro à presque héros grâce à Rudi Garcia

Avant l'arrivée du sélectionneur français, Nicolas Raskin n'avait pas été repris chez les Diables à la moindre reprise. À l'été 2024, il envisageait même de disputer une dernière saison aux Rangers avant de partir vers l'un des cinq grands championnats européens, dans le but de se mettre davantage en valeur aux yeux de la sélection.

Finalement, pour son premier rassemblement à la tête des Diables, Rudi Garcia a fait confiance à Nicolas Raskin, qui a couvert d'éloges celui à qui il doit toutes ses sélections. "Il est top, il donne beaucoup de confiance et de liberté sur le terrain. Il est clair sur ce qu'il veut et sur ses principes, qu'on essaye d'appliquer. On a montré une bonne force offensive, même si on n'est peut-être pas encore assez tueurs devant le but. On essaye de s'améliorer."

Avant, les précédents coachs passaient au-dessus de moi et de mes prestations"

D'inconnu en équipe nationale il y a moins de douze mois, Nicolas Raskin en est aujourd'hui l'un des cadres, qui ne quitte pratiquement plus le terrain, même quand toute la concurrence est présente. Le Liégeois est devenu un incontournable en sélection, et la rencontre à Sclessin de demain soir sera l'occasion de célébrer ce nouveau statut devant sa famille et ses amis.

"Je suis très fier et reconnaissant. Avant, les précédents coachs passaient au-dessus de moi et de mes prestations. Je veux rendre la confiance que l'on me donne, grandir avec le groupe, m'améliorer de match en match et de camp en camp. J'espère qu'on pourra bien jouer demain, se qualifier et construire quelque chose de bien", a conclu Nicolas Raskin.

