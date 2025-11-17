Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Parti avec les Comores durant la trêve internationale, Rafiki Saïd n'a pas pu défendre les couleurs de sa sélection en ce mois de novembre en raison d'une légère blessure. On en sait plus sur sa gravité.

Au Standard, le nombre de joueurs internationaux n’est pas très élevé, et la blessure de Marco Ilaimaharitra, qui n’a pas pu rejoindre Madagascar, a encore fait baisser la moyenne en ce mois de novembre.

Matthieu Epolo a bien rejoint la République démocratique du Congo, qui a décroché son billet pour le barrage intercontinental, tandis que Rafiki Saïd devait défendre les couleurs des Comores en match amical lors d’une double confrontation face à la Namibie.

Plus de peur que de mal pour le Standard et Rafiki Saïd

Appelé par son sélectionneur, l’ailier gauche des Rouches a cependant quitté prématurément le rassemblement en raison d’une légère blessure. Très rapidement, il était de retour à Liège pour des analyses plus poussées.

Alors qu’une longue période d’absence était redoutée, il n’en sera visiblement rien. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, Rafiki Saïd ne souffre que d’une blessure mineure aux fessiers et pourrait faire son retour à l’entraînement dès ce lundi, ou ce mardi au plus tard.

Un soulagement pour Vincent Euvrard, qui évaluera l’état de forme de son meilleur joueur, du moins sur le plan offensif, avant de le faire entrer en ligne de compte pour les deux rencontres importantes qui attendent les Rouches, contre Zulte Waregem et Malines, deux concurrents à la sixième place.