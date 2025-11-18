Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Clement

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Philippe Clément, libre depuis plusieurs mois, est pressenti pour prendre les rênes de Norwich City, en D2 anglaise. (Lire la suite)