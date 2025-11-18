Un peu de foot samba pour se réchauffer ? Le Brésil en match à un jet de pierre de la frontière belge ce soir

Un peu de foot samba pour se réchauffer ? Le Brésil en match à un jet de pierre de la frontière belge ce soir
Photo: © photonews
Deviens fan de Brésil! 80

Déjà qualifié, le Brésil prépare actuellement la Coupe du Monde. La Seleção est actuellement en tournée en Europe.

Le Brésil a connu quelques couacs lors des éliminatoires de la zone sud-américaine mais verra bien la Coupe du Monde 2026. Devancée par l'Argentine, l'Equateur, la Colombie et l'Uruguay, la Seleção a fait ce qu'il fallait pour se qualifier directement mais a quelques réglages à effectuer.

Arrivé à la tête de l'équipe en mai dernier, Carlo Ancelotti a déjà dirigé sept match et compte sur les rencontres amicales pour continuer à faire monter son groupe en puissance pour le grand rendez-vous de l'été.

Les Brésiliens dans le Nord

L'ancien entraîneur du Real Madrid a encore du boulot, comme l'a montré la tournée en Asie lors de la dernière trêve internationale. Le Brésil a gagné 0-5 contre la Corée du Sud, mais a aussi perdu 3-2 contre le Japon.

En ce mois de novembre, c'est en Europe que la sélection répète ses gammes. Samedi, les Brésiliens étaient à l'oeuvre du côté de l'Emirates Stadium d'Arsenal, avec une victoire 2-0 à la clé contre le Sénégal.

Ce soir, c'est à Lille que la Seleção affrontera la Tunisie. L'occasion de voir des joueurs de classe mondiale tels que Vinicius, Rodrygo, Casemiro, Marquinhos ou Ederson à quelques kilomètres de la frontière belge. Reste à voir si le froid du Nord ne fera pas regretter les Brésiliens d'être venus.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Brésil

Plus de news

Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant

Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant

20:30
Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

20:00
LIVE : Suivez Belgique - Liechtenstein en direct commenté Live

LIVE : Suivez Belgique - Liechtenstein en direct commenté

19:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Beyuku - Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Beyuku - Clement

19:00
Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

19:30
D'autres clubs européens sont sur le coup : le Standard piste l'une des surprises du football français

D'autres clubs européens sont sur le coup : le Standard piste l'une des surprises du football français

19:00
Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

18:40
Le succès à Saint-Trond et maintenant l'équipe nationale : le rêve continue pour Keisuke Goto

Le succès à Saint-Trond et maintenant l'équipe nationale : le rêve continue pour Keisuke Goto

18:40
"Je disais exactement la même chose" : comment Sébastien Pocognoli veut transposer la philosophie de l'Union

"Je disais exactement la même chose" : comment Sébastien Pocognoli veut transposer la philosophie de l'Union

18:00
Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

17:30
Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

17:00
Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

16:00
1
Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

15:30
Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

15:02
Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

14:30
C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

13:50
Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

13:30
Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

13:00
2
En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

12:20
Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

12:40
Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

11:40
1
Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

12:00
"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20
Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

11:00
L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

10:30
Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

10:00
1
Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

09:30
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

08:49
Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

09:00
Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

08:35
Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

08:01
Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

07:40
Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

07:20
"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

07:00
Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

06:30
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved