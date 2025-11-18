Un peu de foot samba pour se réchauffer ? Le Brésil en match à un jet de pierre de la frontière belge ce soir

Déjà qualifié, le Brésil prépare actuellement la Coupe du Monde. La Seleção est actuellement en tournée en Europe.

Le Brésil a connu quelques couacs lors des éliminatoires de la zone sud-américaine mais verra bien la Coupe du Monde 2026. Devancée par l'Argentine, l'Equateur, la Colombie et l'Uruguay, la Seleção a fait ce qu'il fallait pour se qualifier directement mais a quelques réglages à effectuer.

Arrivé à la tête de l'équipe en mai dernier, Carlo Ancelotti a déjà dirigé sept match et compte sur les rencontres amicales pour continuer à faire monter son groupe en puissance pour le grand rendez-vous de l'été.

Les Brésiliens dans le Nord

L'ancien entraîneur du Real Madrid a encore du boulot, comme l'a montré la tournée en Asie lors de la dernière trêve internationale. Le Brésil a gagné 0-5 contre la Corée du Sud, mais a aussi perdu 3-2 contre le Japon.

En ce mois de novembre, c'est en Europe que la sélection répète ses gammes. Samedi, les Brésiliens étaient à l'oeuvre du côté de l'Emirates Stadium d'Arsenal, avec une victoire 2-0 à la clé contre le Sénégal.

Ce soir, c'est à Lille que la Seleção affrontera la Tunisie. L'occasion de voir des joueurs de classe mondiale tels que Vinicius, Rodrygo, Casemiro, Marquinhos ou Ederson à quelques kilomètres de la frontière belge. Reste à voir si le froid du Nord ne fera pas regretter les Brésiliens d'être venus.