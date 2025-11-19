Brian Riemer prolongé avant un échec : "C'était la bonne décision"

La fédération danoise de football a décidé, en octobre dernier, de prolonger le contrat du sélectionneur Brian Riemer. Ce mardi, le Danemark a manqué de peu la qualification directe pour la Coupe du Monde 2026.

Le calcul était simple : le Danemark ne devait pas perdre en Ecosse, et il aurait alors été qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Menée, l'équipe de Brian Riemer est parvenue à revenir dans le match par deux fois et ce même à 10 contre 11 à partir de la 67e, égalisant à la 82e dans des circonstances compliquées.

Mais dans les arrêts de jeu, tout s'est effondré : l'Ecosse a marqué à deux reprises et s'est imposée 4-2, validant son ticket pour le Mondial. Un énorme échec que Brian Riemer ne relativise pas : "J'en assume l'entière responsabilité, il n'y a rien d'autre à dire. Aujourd'hui, nous affrontions une équipe plus faible que nous, et nous devions la battre et aller au Mondial, un point c'est tout", lâche-t-il sur TV2 Sport.

Brian Riemer, prolongé au mauvais moment ?

L'ancien entraîneur du RSC Anderlecht n'échappera pas à de sévères critiques au Danemark, d'autant plus parce que la fédération danoise de football (DBU) a pris la décision de prolonger son contrat en octobre dernier, avant que la qualification soit acquise.

"Le moment choisi pour prolonger Brian Riemer était le bon, car nous croyons en lui et en son groupe de joueurs", justifiait ce mardi, après l'échec, le directeur sportif de la DBU Peter Møller dans Bold. "Nous étions la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Maintenant, il faudra faire un détour pour aller à la Coupe du Monde".

Møller se défend cependant : "Je constate que certains médias estimaient aussi que le moment de prolonger le sélectionneur national était opportun. C'est normal qu'en tant que fédération, nous soyons tenus responsables quand on ne se qualifie pas. En tant que tête de série, c'est un sérieux revers de ne pas aller directement à la Coupe du Monde".