Quand Besnik Hasi frustrait un ancien espoir d'Anderlecht : "Je voulais être prêté à Zulte Waregem"

Il y a bientôt deux ans, Andy Kawaya a raccroché les crampons. Son début de carrière à Anderlecht était pourtant des plus prometteurs.

Désormais reconverti comme coach mental, Andy Kawaya n'oubliera jamais ce 4 novembre 2014. Ce soir-là, Besnik Hasi le fait monter à la mi-temps match de Ligue des Champions à Arsenal. DU match de Ligue des Champions à Arsenal. Celui où les Mauves reviennent de 3-0 à 3-3 en deuxième mi-temps. Kawaya participe à ce qu'on ne qualifie pas encore de remontada avec une accélération fulgurante avant de signer l'assist sur le but du 3-1 d'Anthony Vanden Borre.

"Quand je touche mon premier ballon, je le touche dans les meilleures conditions, en un contre un dans le rectangle. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai fait ce que je savais faire. On était menés 3-0, je n'avais rien à perdre", se souvient Kawaya dans le podcast Au Coeur du Jeu.

Moins d'occasions de s'illustrer par la suite

"C'était ma plus belle expérience, mais aussi le pire cadeau. Au début de la saison d'après, j'ai été dans le bureau de Besnik Hasi en lui disant que s'il me faisait jouer, même une demi-heure, j'allais lui montrer de quoi j'étais capable", poursuit-il.

L'ailier gauche voit en la réception de Qarabag lors de la dernière journée de la phase de groupe de l'Europa League une occasion en or : "Il me fait monter à la 88e. Je me suis retourné vers un coéquipier. Je lui ai dit 'Aujourd'hui, je ne fais pas de passes". Je voulais vraiment jouer. Le prêt que j'envisageais, c'était à Zulte Waregem, Francky Dury y avait fait éclore Thorgan Hazard".

Mais tout ne se passe pas comme prévu : "Le coach de la réserve vient me voir et me dit qu'il aimerait m'aligner pour un match de Coupe U21. Je lui réponds que je ne veux pas risquer de me blesser juste avant le prêt. Je reçois un message : soit je joue, soit je reçois une amende. Je joue quatre minutes. Je me prends un tacle ciseau, je me casse la jambe". Anderlecht le prêtera finalement à Willem II, avant de le céder définitivement à Malines.