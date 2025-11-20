Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions
Photo: © photonews

Zeno Debast a manqué le dernier rassemblement des Diables Rouges en raison d'une blessure. Le défenseur central du Sporting CP ne sera pas rétabli à temps pour la rencontre de Ligue des Champions entre les Portugais et le Club de Bruges, mercredi prochain.

Pour cette dernière trêve internationale de l'année civile, Rudi Garcia était privé de plusieurs joueurs importants : Thibaut Courtois, Thomas Meunier (suspendu au Kazakhstan), Kevin De Bruyne ou encore Romelu Lukaku, notamment.

Mais en défense, le sélectionneur français devait également se passer d’un élément clé, qui n’avait encore manqué aucun match sous ses ordres : Zeno Debast, blessé avec le Sporting Portugal avant la trêve.

Zeno Debast finalement absent contre le Club de Bruges en Ligue des Champions

Son retour était initialement prévu pour la fin du mois de novembre. Zeno Debast a bien repris l’entraînement collectif avec le Sporting CP, mais il n’est pas encore en mesure de disputer un match officiel, écrit A Bola, quotidien de référence au Portugal.

Zeno Debast manquera donc la réception de Marinhense en Coupe du Portugal, ce samedi, ainsi que la rencontre de Ligue des Champions face au Club de Bruges, mercredi prochain. Il devrait retrouver la compétition officielle lors de la réception d’Estrela, le 30 novembre.

Lire aussi… Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des championsDe son côté, le FC Bruges pourra préparer cette rencontre européenne sans blessure supplémentaire, à l’occasion de la réception du Sporting Charleroi ce samedi en championnat. Les internationaux brugeois, y compris les Diables Rouges, sont tous rentrés en bonne forme.

